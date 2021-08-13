В ГАГРЕ НАШЛИ ТЕЛО УТОНУВШЕЙ В АДЛЕРЕ ДЕВУШКИ
Новости Пятница, 13 августа 2021 13:53
Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. В акватории города Гагра было обнаружено тело 22 летней россиянки Юлии Лукьяновой, жительницы города Братска.
8 августа девушка утонула в Адлере, и морским течением её тело принесло в Гагру. Тело было доставлено в морг местной районной больницы.
Прибывшие в республику родственники опознали погибшую.
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