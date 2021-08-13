НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ КОНТРАФАКТНОЙ ОДЕЖДЫ

По результатам таможенного осмотра транспортного средства с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса и последующего таможенного досмотра в грузовом отделении автомобиля под мешками с задекларированным товаром были обнаружены еще 8 полиэтиленовых мешков. Внутри спрятанных мешков находились предметы одежды: футболки, брюки, шорты, купальные костюмы для взрослых и детей, всего 189 наименований. Общий вес незадекларированных товаров составил 366,5 кг.

На автомобильную составляющую таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни прибыл грузовой автомобиль Мерседес Бенц, следующий из Российской Федерации в Республику Абхазия. Согласно товарно-сопроводительным документам в качестве перевозимых товаров были указаны продукты питания (сухое молоко) весом 5 тонн.

В таможенный орган были поданы недостоверные сведения о весе и количестве перемещаемого через границу груза, что является нарушением действующего таможенного законодательства ЕАЭС. Кроме того, большая часть предметов одежды была маркирована товарными знаками «Puma»,«Adidas», «Nike» и другими, включенными в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС). В таможенный орган не были представлены разрешительные документы от правообладателей товарных знаков, продукция отличалась низким качеством нанесения товарных знаков.

Незаконно перемещаемый товар изъят. Представителям правообладателей был направлен запрос о возможном нарушении прав владельцев знака. Согласно полученной информации товарные знаки нанесены на товары незаконно, без согласия правообладателей. Продукция является контрафактной и по следующим признакам: отсутствие оригинальных заводских защитных ярлыков, наличие посторонней маркировки, отличие от официально утвержденных дизайн-макетов формы, комбинации цветов, использованных материалов, декоративных элементов отделки и другим.

Сумма предотвращенного ущерба составляет порядка 670 тыс. руб. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 статьи 16.2 КоАП России (недекларирование товаров) и 7 дел об АП по статье 14.10 КоАП России (незаконное использование средств индивидуализации товаров).