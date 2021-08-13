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Абхазия Информ

РУСЛАН ХУНЦАРИЯ О ПРОБЛЕМАХ, ПЛАНАХ И РАБОТЕ В ПИЦУНДЕ

Новости Пятница, 13 августа 2021 14:34
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РУСЛАН ХУНЦАРИЯ О ПРОБЛЕМАХ, ПЛАНАХ И РАБОТЕ В ПИЦУНДЕ

Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. 14 июня на должность главы администрации города Пицунда был назначен молодой, перспективный Руслан Хунцария. В интервью Гагрскому телевидению Руслан Зурабович отмечает ряд проблем, с которыми за короткий срок успел столкнуться.

Одна из таких – плачевное состояние электропроводки в многоквартирных домах города. Очевидная проблема, вопрос которой стоит уже не первый год. И даже сейчас люди обращаются к главе города дабы найти пути решения.

Благоустройство города мало-помалу началось. Сварены новые металлические заготовки для будущих мусорных баков, впоследствии их обошьют деревянными досками и пустят в использование. К установке готовы новые фонарные столбы. Администрацией Гагрского района закуплена новая мусороуборочная машина на сумму 4 500 000 рублей. В последний раз для Пицунды подобная машина была приобретена 12 лет назад.

В общем по Пицунде работают три единицы техники, которые вывозят мусор: КАМАЗ боковой погрузки, машина марки Isuzu, приобретенная 12 лет назад и новая, недавно купленная мусороуборочная машина. В свою очередь Руслан Зурабович поблагодарил администрацию Гагрского района за оказанную помощь.

Актив города Пицунда из числа молодых ребят на собственные средства приобрели для управления городским хозяйством города еще один вид транспорта за 260 000 рублей. Данная машина предназначена для всех нужд УГХ, в том числе и для перевозки инвентаря.

Был затронут вопрос коронавируса, актуальный на сей день. С 22 июня этого года в Пицунде был открыт дневной стационар, в котором проходит 7-10дневный курс лечения от коронавирусной инфекции. При чем курс проходят жители и гости со всего Гагрского района из-за нехватки мест в Гагрской ЦРБ.

В продолжение этой темы, он еще раз напомнил жителям и гостям города о необходимости соблюдения правил личной гигиены: частое мытье рук с дезинфицирующими средствами, соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления, ношение масок и по возможности медицинских перчаток.

Несмотря на трудности молодая перспективная молодежь города Пицунда готова трудиться и браться за работу любой сложности.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Пятница, 13 августа 2021 14:35

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