ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ СУХУМА ОБЕСПОКОЕНА ВЫСОКИМ РОСТОМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

«За неделю, с 17 по 24 июля, у нас был максимальные показатели заболеваемости. За неделю у нас было зафиксировано 612 новых случаев заболевания, из них 543 взрослых и 69 детей, тогда, как в этом году у нас максимальная цифра заболеваемости детей за неделю составляла 19 человек – в январе и апреле. К сожалению, к таким цифрам приводит то, что население совершенно безответственно подошло ко всем просьбам санитарной службы и правительства, маски никто носить не хочет. В этой связи считаю проект распоряжения очень своевременным и грамотным для того, чтобы как- то обязать людей носить маски», – подчеркнула Беляева.

Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева обеспокоена высоким ростом заболеваемости в стране. Об этом она сказала на заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции.

Главный санитарный врач столицы проинформировала членов Координационного штаба о том, что по данным на 11 августа в Сухуме болеют 1439 человек. С начала года совершено 3304 выезда мобильных бригад для забора биоматериала для ПЦР-анализа.

«Это не те люди, которые могут прийти сами. Как правило, это пенсионеры, люди пожилого возраста, которые не могут самостоятельно передвигаться», – сообщила Беляева.

Она также подчеркнула, что санитарная служба работает в полную силу.

Премьер-министр Александр Анкваб дополнил выступление Аллы Беляевой.

«Вы сказали ключевую вещь: вопрос о дисциплине, и цифры это подтверждают. У нас на 10 тысяч населения заболевших 940 человек. Это в два раза выше показателя в Российской Федерации. Но стоит отметить, что это на 10 единиц меньше, чем в соседней Грузии. Все это результат недисциплинированности, безответственности, безалаберности и самоуверенности, уверенности в том, что с ними ничего не произойдет, и они не заболеют. Однако происходит и очень жестоко. Мы об этом говорили. Если мы хотя бы с сегодняшнего дня сделаем минимум необходимого, будем следовать требованиям санэпидемслужбы, врачей, мы увидим, как резко пойдет на спад заболеваемость», – сказал премьер-министр.

Об этом сообщает сайт администрации Сухума.