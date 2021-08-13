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Абхазия Информ

АСТАНДА ТАРКИЛ: ДЕТСАДЫ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ ПОСЕЩАЮТ ДО 40% ДЕТЕЙ

Новости Пятница, 13 августа 2021 14:49
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АСТАНДА ТАРКИЛ: ДЕТСАДЫ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ ПОСЕЩАЮТ ДО 40% ДЕТЕЙ

Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. До 50% педагогов на сегодняшний день переболели коронавирусной инфекцией. До 12% педагогов уже вакцинировано. Об этом на заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции сообщила начальник Управления образования столичной Администрации Астанда Таркил.

Она обратила внимание на те трудности, с которыми пришлось столкнуться образовательным учреждениям Абхазии в связи с пандемией. По итогам учебного года стало очевидно, что «такие предметы как химия, биология, физика, геометрия и родной язык выпадают из учебного процесса».

В общей сложности объем учебного материала сократился в прошлом и этом году на 22 недели, что не могло не сказаться на  знаниях школьниками целого ряда учебных предметов.

Вместе с тем, по словам Таркил, большинство выпускников ответственно отнеслись к экзаменам. В этом году в Сухуме было 540 выпускников, до 70 процентов уже поступили в вузы Абхазии и России.

«Несмотря на все сложности,  учебный год удалось спасти», – считает она.

В Сухуме 8 597 учащихся и 2 400 дошкольников. 720 выпускников дошкольных учреждений пойду в первый класс. 

По информации Таркил, детсады в связи с пандемией посещают лишь до 40% детей. В настоящее время шесть педагогов-воспитателей болеют, двое – на самоизоляции.

Так как детсады перед началом нового учебного года закрываются на две недели, это время используется для подготовки к приему новых детей.

Астанда Таркил также озвучила разные возможные варианты организации учебного процесса в школах в сентябре. Это и разбивка больших классов (в Сухуме 8 школ с большим количеством учеников в классах), это и учеба в две-три смены, это и организация учебных занятий через день и др.

«Мы свои соображения представили в министерство просвещения и языковой политики»», – сказала она.

Об этом сообщает сайт администрации Сухума.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 13 августа 2021 15:04

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