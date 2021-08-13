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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА: НАГРУЗКА НА СТАНЦИЮ СКОРОЙ ПОМОЩИ УВЕЛИЧИЛАСЬ ВДВОЕ

Новости Пятница, 13 августа 2021 15:06
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БЕСЛАН ЭШБА: НАГРУЗКА НА СТАНЦИЮ СКОРОЙ ПОМОЩИ УВЕЛИЧИЛАСЬ ВДВОЕ

Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба принял участие в заседании Координационного штаба по защите населения Абхазии от коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб отметил вклад Администрации города в борьбе с коронавирусной инфекцией. «Усилия ваши большие, ваши личные усилия, всего аппарата, всех, кто задействован в этой работе», – сказал Александр Анкваб. Беслан Эшба проинформировал, что в благодаря мерам, предпринятым в конце июля, на прошлой неделе зафиксировано меньше заболевших ковидом по сравнению с позапрошлой неделей.

«Сухум особо выделяется тем, что количество заболевших за последние полтора месяца, начиная с первых чисел июля, стало резко расти. И мы вынуждены были, на уровне городской администрации, предпринять определенные меры. В частности, помимо тех запретов, которые были в закрытых помещениях по проведению разного рода мероприятий, пошли на то, что воздерживались от выдачи разрешения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Усилили работу там, где есть скопления людей, – при перевозке пассажиров общественным транспортом, на центральном и вещевом рынках. В результате взаимодействия с Управлением внутренних дел по городу Сухум удалось немного сбавить темпы роста заболеваемости. Например, если сравнивать позапрошлую и прошлую недели, то 388 против 180. Предпринятые меры и активные действия, которые мы начали с конца июля, дали такой результат. Мы понимали, что ситуация усложняется, и дальше будем усиливать работу. Мы ознакомились с проектом распоряжения, и мы абсолютно поддерживаем его и говорим о необходимости учитывать и рекомендации врачей», – отметил Эшба.

Мэр столицы сообщил общую статистику, которая ведется с начала пандемии. Так, на 12 августа по городу Сухум количество заболевших – 9443, выздоровевших – 7894, болеющих – 1658, из которых 1503 взрослых и 155 детей. Из 180 заболевших на прошлой неделе 18 дети.

По статистике, летальных случаев в Сухуме и Сухумском районе – 132 человека за весь период пандемии. Вакцинировано по городу Сухум 3085 человек (вакциной Cпутник-V) и  199 человек (вакциной Спутник-Лайт).

Эшба напомнил, что в Сухуме три пункта вакцинации, расположенных в городской больнице, в Центральной поликлинике и в поликлинике Синопа.

«Если мы увидим, что образовывается большая очередь по записи на вакцинацию, вместе с Минздравом будем решать вопрос об увеличении количества пунктов вакцинации», – сказал глава Сухума.

По словам Эшба, инфекционная больница работает на пределе возможностей. «Немного испугала ситуация в Гудаутском госпитале. Вы мне поручили проверить ситуацию в инфекционной больнице, все работает стабильно, но будем думать о резервных источниках электрического питания, о приборах, которые позволят плавное отключение и включение, чтобы оборудование не пострадало. Думаем, как обезопаситься и не попасть в такую ситуацию, которая произошла в гудаутском госпитале», – отметил Беслан Эшба.

Мэр Сухума рассказал, что вдвое увеличилась нагрузка на станцию скорой помощи в связи с тем, что городская служба обслуживает не только Сухум и Сухумский район, но и город Новый Афон.

«Региональные перевозки участились. Сухум это не выдержит. Если раньше порядка двух тонн топлива выделяли, то сегодня уже четыре. Считаю, что давно уже пора в Афоне открывать пункт забора ПЦР-тестов и амбулаторный пункт. Получается, мы обслуживаем Сухум, Сухумский район, еще и Новый Афон. Я прошу перераспределить нагрузку скорой помощи. Если город встанет по скорой помощи, то последствия будут тяжелые. Отказать не получается, потому что нужна скорая помощь. Дело даже не в топливе, дело в ресурсе. Нагрузки каждый раз увеличиваются», - сказал Беслан Эшба. «Из общего числа заболевших 42 % – это столица. В отчётности столица проходит вместе с Сухумским районом. На Сухумский район приходится около 7 % заболевших - это 11400 человек. Огромная цифра, несомненно, и персонал, который задействован в этом, он огромные нагрузки выносит и справляется на сегодняшний день с задачами. То, что по Новому Афону сказано, мы обсудим», – сказал Александр Анкваб.   

Об этом сообщает сайт администрации Сухума.



Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 13 августа 2021 15:35

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