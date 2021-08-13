АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОСИТ ГРАЖДАН ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ МЕСТ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ
Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. В связи с эпидемобстановкой в стране Администрация города просит граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей.
В обращении отмечается: 14 августа – день памяти защитников Отечества. Каждый гражданин Абхазии чтит память воинов, погибших за свободу Родины.
В этот день возлагаются цветы к памятнику в Парке Славы, посещаются мемориальные и памятные места.
Наши герои отдали жизнь ради светлого будущего своей страны, ради того, чтобы народ Абхазии жил в мире, чтобы дети и взрослые были здоровы.
В этом году, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, Администрация города рекомендует населению воздержаться от посещения мест массового скопления людей.
Лучшая дань памяти воинов – наша защищённость от любых угроз и наше благополучиеЛучшая дань памяти воинов – наша защищённость от любых угроз и наше благополучие
Последнее от Super User
- БЕСЛАН ЭШБА: НАГРУЗКА НА СТАНЦИЮ СКОРОЙ ПОМОЩИ УВЕЛИЧИЛАСЬ ВДВОЕ
- АСТАНДА ТАРКИЛ: ДЕТСАДЫ В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ ПОСЕЩАЮТ ДО 40% ДЕТЕЙ
- ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ СУХУМА ОБЕСПОКОЕНА ВЫСОКИМ РОСТОМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
- РУСЛАН ХУНЦАРИЯ О ПРОБЛЕМАХ, ПЛАНАХ И РАБОТЕ В ПИЦУНДЕ
- НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПРЕСЕЧЕН НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ КРУПНОЙ ПАРТИИ КОНТРАФАКТНОЙ ОДЕЖДЫ