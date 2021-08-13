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Абхазия Информ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОСИТ ГРАЖДАН ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ МЕСТ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Новости Пятница, 13 августа 2021 15:37
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОСИТ ГРАЖДАН ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ МЕСТ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. В связи с эпидемобстановкой в стране Администрация города просит граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

В обращении отмечается: 14 августа – день памяти защитников Отечества. Каждый гражданин Абхазии чтит память воинов, погибших за свободу Родины.

В этот день возлагаются цветы к памятнику в Парке Славы, посещаются мемориальные и памятные места.

Наши герои отдали жизнь ради светлого будущего своей страны, ради того, чтобы народ Абхазии жил в мире, чтобы дети и взрослые были здоровы.

В этом году, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, Администрация города рекомендует населению воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Лучшая дань памяти воинов – наша защищённость от любых угроз и наше благополучиеЛучшая дань памяти воинов – наша защищённость от любых угроз и наше благополучие

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 13 августа 2021 15:53

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