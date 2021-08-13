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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРОСЯТ ГОРОЖАН ПОМОЧЬ С УБОРКОЙ ПЛЯЖЕЙ

Новости Пятница, 13 августа 2021 16:05
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СОТРУДНИКИ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРОСЯТ ГОРОЖАН ПОМОЧЬ С УБОРКОЙ ПЛЯЖЕЙ

Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме продолжаются работы по уборке пляжей от мусора, вынесенного на берег морем. Из-за неустоявшейся погоды – периодических дождей и гроз – очищать набережную городским коммунальным службам приходится по несколько раз за короткое время.

Рабочие муниципального унитарного предприятия «Благоустройство» неоднократно возвращаются на одни и те же участки.

«Как только поднимаются реки, так сразу мусор опять на набережной. Постоянно волны выносят на пляж бревна и коряги. 18 рейсов сделали два дня назад с этого участка и вот опять столько же вынесло. Брехаловку, например, мы уже раз десять чистили, наверное. Вся спецтехника выведена на работы. Этот участок очистим, в Келасуре потом начнем. Не успеваем. Закончим в одном месте, приходится возвращаться в уже очищенное накануне место», – сказал бригадир МУП «Благоустройство» Ахра Квициния.

Он поделился, что, несмотря на работу в режиме нон-стоп - с шести утра до шести вечера, – так как на предприятии не хватает рабочих рук, не успевают охватить все участки.

«Первое время люди помогали, но сейчас все своими силами делаем. Не успеваем и берег убрать, и в парках подмести. В «Благоустройство» мало рабочих. Не можем все бросить и только берегом заниматься. Но работаем, не переставая. Некоторые ходят, увидят, что что-то валяется, фоткают и выкладывают, как будто мы ничего не делаем. А мы устали уже, если честно. Это не только наш пляж, мы же все здесь живем, пусть выйдут, помогут, вместе поработаем, чтобы чисто было», – сказал Квициния.

Среди неравнодушных горожан, которые вышли на уборку пляжа, семья Альберта Шокуева и его гости из Сибири. Домоуправление № 3 выделило пожелавшим оказать безвозмездную помощь необходимый инвентарь, перчатки и мусорные пакеты.

«Домоуправление выделило фронт работы, где мы можем быть максимально полезными. В преддверии начала нынешнего курортного сезона Ассоциация евангельских христиан Абхазии проводила акцию «Чистое сердце - чистый город». Из любви к Богу и народу Абхазии помогали в уборке пляжей и памятников в республике. Добровольно все делалось. А недавно тут было сильное наводнение. И пляж испачкан природным мусором – деревья, бревна, коряги. Также после некоторых отдыхающих остаются бутылки, окурки. Сначала большой мусор убирали мужчины, мусор поменьше женщины складывали в пакеты. Шли на набережной и убирали весь мусор, который видели, чтобы отдыхающим было приятно находиться на пляже», – сказал Альберт Шокуев. Виктория Белошицкая приехала с дочерью в Абхазию из крайнего Севера, из Норильска.

«У вас тут был небольшой природный катаклизм и, как понимаю, средств и человеческого ресурса на уборку не хватает городским коммунальным службам, и решили из благодарности к вашей чудесной природе и народу, помочь. Очень любим абхазский народ, очень добрый, открытый, дружелюбные люди. Спасибо, что вы есть», – сказала Виктория.

Ирина Шестернева приехала из Красноярска с мужем Василием. И увидев, в каком состоянии находится пляж, присоединилась к группе волонтеров, чтобы внести свою лепту в наведении чистоты в полюбившемся курортном городе. «Увидела, что нуждается в уборке набережная, пляж. И приняла участие в уборке мусора. Для того, чтобы было чисто, уютно, чтобы отдыхать всем было в удовольствие на чистом пляже», – сказала Ирина Шестернева.

Следует отметить, что в микрорайоне Маяк уборкой пляжей занимались и сами жители. Пляжи Сухума заполнились мусором, нанесенным реками в результате ливневых дождей, которые прошли в конце июля.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 13 августа 2021 16:12

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