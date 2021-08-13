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Абхазия Информ

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Новости Пятница, 13 августа 2021 16:16
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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА

Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб провёл заседание Координационного штаба по защите населения от коронавируса.

Обсуждались данные распространения коронавирусной инфекции в Абхазии, возможности системы здравоохранения удерживать эпидемиологическую ситуацию под контролем, пути решения проблем, связанных с материально-техническим и кадровым обеспечением учреждений, специализирующихся на лечении больных COVID-19.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба представил членам Штаба отчёт о проделываемой ведомством работой, уделив внимание статистическим данным Минздрава:

«С июля прошлого года заболеваемость COVID-19 регистрируется с нарастающим итогом. Население не соблюдает рекомендации медиков. Бессимптомные пациенты распространяют заболевание, посещая массовые мероприятия. Лица старше 65 лет не соблюдают режим самоизоляции, контактируя с родственниками, имеющими возможность заражения. Ситуация с распространением вируса в стране остается стабильно-сложной.

На сегодняшний день ситуация по заполнению стационаров немого улучшилась, но все ровно остается тяжелой, и несет за собой сильную нагрузку для системы здравоохранения Республики.

По состоянию на 11 августа 2021 года в Республике Абхазия всего зарегистрировано 23207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 337летальных случая. Выздоровело 18513 человека. Летальность по Республике Абхазия составила 1,4% от заболевших новой коронавирусной инфекцией. Доля мужчин составила 55,7% женщин – 44,3%; За время регистрации заболевания 1725 случаев новой коронавирусной инфекции лабораторно установлено у детей (бессимптомного и легкого течения).

И, если в прежние месяцы среди заболевших COVID-19 был малый процент тяжелобольных пациентов, то теперь мы вынуждены констатировать увеличивающееся количество пациентов с тяжелым течением заболевания. С 11 июля по 12 августа текущего года прирост заболевших составил 18,7%. Общий прирост числа заболевших за 8 месяцев - с 4 января по 12 августа составил 59,7%.

На 12 августа в стационарах республики проходят лечение 268 пациентов. На базе республиканской санитарно-бактериологической лаборатории организовано тестирование населения на бесплатной основе. Всего за время распространение коронавирусной инфекции в Абхазии было проведено 104955 исследование методом ПЦР. 91694 человек протестировано. В рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией СОVID-19 по республике развернуто 376 койко-мест.

Гудаутский ковидный центр на 240 койко-мест, 45 из них - в инфекционном корпусе. Госпиталь обеспечен 14 аппаратами ИВЛ. В Основном корпусе больницы и в инфекционном отделении подключено 172 кислородных точек. С 01.06.2021 по 12.08.2021 выдано лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму 41 581 734,62 рублей, в том числе Артлегия - 198 уп на сумму 9 859 200 рублей, Актемра 40 уп на сумму 2 390 664 рублей. За начала пандемии отпущено лекарственных препаратов и медицинских изделий данному учреждению на сумму 174 026 304,85 рублей. По состоянию на 12 августа в госпитале на стационарном лечении находится 152 человек, 36 в тяжёлом состоянии здоровья, 52 средней степени тяжести.

Инфекционная больница г. Сухум на 44 койко-мест. По состоянию на 12 августа 2021 год на стационарном лечении находятся 40 человека, из которых 15 в тяжелом состоянии, 25 средней тяжести. В больнице функционирует 7 реанимационных точек, 8 палат интенсивной терапии. Аппаратов ИВЛ 7 шт. Подключена централизованная подача кислорода в 8 точках. С 01.06.2021 по 12.08.2021 выдано лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму 11 187 322 рублей, в том числе Артлегия - 76 уп на сумму 3 785 200 рублей, Актемра 21 уп на сумму 1 146 000 рублей. С начала пандемии отпущено лекарственных препаратов и медицинских изделий данному учреждению на сумму 36 280 964,33 рублей.

ЦРБ Гагрского районана 50 койко-мест. На стационарном лечении в больнице находится 39 человек, из них 12 человек в тяжелом состоянии, 27 человек средней тяжести. С 01.06.2021 по 12.08.2021 выдано лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму 6 644783,12 рублей, с начала пандемии отпущено на сумму 26 502 148,33 рублей.

ЦРБ Ткуарчалского районана 15 койко-мест. С 01.06.2021 по 12.08.2021 выдано лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму 1 541 706,20 рублей, с начала пандемии отпущено на сумму 6 791 379,51 рублей. На стационарном лечении находится 11 пациентов. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Палат интенсивной терапии и реанимационных коек нет.

ЦРБ Очамчырского районана 27 коек. С 01.06.2021 по 12.08.2021 выдано лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму 2 875 422,65 рублей ,с начала пандемии отпущено на сумму 11 914 872,17 рублей. На стационарном лечении в учреждении находится 26 человек. Состояние средней степени тяжести у 14 пациентов. Палат интенсивной терапии 2, с подачей кислорода в шести точках.

Амбулаторный Центр в г. Сухум За время работы центра обслужено порядка 7990 обращений. Общее количество обслуженных пациентов 1997 человек, количество обслуженных бригадой пациентов 400 человек. Июнь – 655 обращений, июль - 3206 обращений. Число отягощенных пациентов, проходящих лечение на дому, возросло.

В лечении пациентов по республике задействовано 223 медицинских работников, из них: 49 врачей, 130 медсестер, 28 санитаров, 16 прочих работников.

Практика показала, что абсолютное большинство пациентов кислород зависимы. В связи с этим подача кислорода налажена в Гудаутской ЦРБ, в Сухумской инфекционной больнице и Очамчырской ЦРБ. Также идет монтаж кислородной станция на 22 точки в Гагрской ЦРБ. Вышедшая из строя Сухумская кислородная станция не помешала работе ковидных стационаров, кислород бесперебойно поступал во всем мед.учреждения.

Сложная эпидемиологическая обстановка и работа медицинского сообщества Абхазии в авральном режиме требуют введения дополнительных ограничительных мер. Необходимо ограничить работу рынка, объектов общепита; повсеместно ввести масочный режим с взиманием штрафов за его несоблюдение. Организациям и предприятиям необходимо перевести на дистанционный режим работников за 60 лет. В настоящий период единственным способом разрыва передачи инфекции может служить массовая вакцинацияособенно социально-активного населения.

За период с 12 мая по настоящий день российским препаратом «Спутник V» провакцинировано 6,5 тысяч человек. 2-х-кратно 4340человек и данный этап еще не завершен. Как известно, российская вакцина «Спутник V» очень востребована и уже образовалась большая очередь на ее закупку.

Для продления вакцинации населения Республики Абхазия, прибыла вакцина Спутник Лайт, в количестве 5 000 доз, с 10 августа 2021 года продолжается вакцинация населения». 

Члены штаба обсудили вопросы регулярного обеспечения ковид-госпиталя в Гудауте дорогостоящими препаратами, приобретения за счёт бюджетных средств нового компьютерного томографа, размещения в Сухуме полевого госпиталя Минобороны России. Кроме того, было уделено внимание решению задач, связанных с увеличением пропускной способности территориальных бригад скорой медицинской помощи, открытия дополнительных пунктов забора анализов и вакцинации в городах.

Крупный блок вопросов был посвящён теме финансирования мероприятий по укреплению системы здравоохранения в период пандемии.

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба отметил, что расходы бюджета сфокусированы в первую очередь на потребностях системы здравоохранения, пояснив, что с 1 января по 12 августа текущего года 247,9 млн. руб. было потрачено на цели, связанные с борьбой с коронавирусом. Из этой суммы 78 млн потрачено в июле и за 12 дней текущего месяца. 

«Самые масштабные траты – лекарственное обеспечение, приобретение медоборудования, инструментария. На эти цели в этом году потрачено 102 млн, из которых на 21 млн приобретены 438 упаковок артлегии. Препараты артлегия и актемра достаточно дорогостоящие, но тем не менее государство находит средства и направляет их в срок. Вчера от высшего руководства страны поступило поручении приобрести еще 150 упаковок артлегии», - констатировал Делба. 

По его словам, 55, 5 млн руб (для 578 человек ежемесячно) было направлено с января по май текущего года на допвыплаты медицинским работникам, осуществляющим лечение ковид-больных. Доплаты варьируются от 3 тыс до 56 тыс рублей, в зависимости от количества рабочих часов. 

Обсуждая тему медикаментозного обеспечения ЛПУ, министр здравоохранения дополнил из отчёта ведомства, что с января 2021 года по 12 августа выдано «Артлегия» 290 упаковок на сумму 14 803 025 рублей и «Актемра» 35 упаковок на сумму 2 079 928 рублей. Всего за 2020 год выдано лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму 93 504 000 рублей. С января по 12 августа текущего года выдано на сумму 63 778 000 рублей.

Сухумской инфекционной больницей с января 2021 года выдано «Артлегии» 195 упаковок на сумму 9 844 500 рублей и «Актемры» 24 упаковки на сумму 1 349 912 рублей. 

Всего с января выдано лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму 20 652 000 рублей.

Гагрской ЦРБ выдано лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму 10 745 465 рублей.

Ткуарчалской ЦРБ с января выдано лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму 2 797 000 рублей.

Очамчырской ЦРБ с января выдано лекарственных препаратов и медицинских изделий на сумму 5 279 000 рублей. 

Члены штаба по результатам обсуждений вынесли решение рекомендовать президенту продление ограничительных мер с некоторыми корректировками. Так, Штабом предложено запретить массовые, торжественные, спортивные, ритуальные и иные мероприятия, деятельность учреждений культуры, а также установить общеобязательными некоторые правила в общественных местах пребывания, связанные с наличием и использованием средств индивидуальной защитой, а также с регулярной дезинфекцией объектов и помещений. Штабом предложено также разработать поправки в кодекс об административных нарушениях для расширения списка инструментов контроля за исполнением решений Штаба и Президента. 

Предложенные членами Штаба ограничительные меры представят на рассмотрение президенту Республики Абхазия в проекте соответствующего Распоряжения.

Подписанное Распоряжение будет опубликовано на официальном сайте президента страны.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 13 августа 2021 16:21

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