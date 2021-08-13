МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОСЕТИЛ ТКУАРЧАЛСКУЮ РАЙОННУЮ БОЛЬНИЦУ

«С вакцинацией сложностей нет, бригада врачей обучена, все они знают, как делать прививку. Пациентов принимают два терапевта, в двух кабинетах, граждане сдают общеклинические и биохимические анализы, при необходимости делаем электрокардиографию. Желающие сделать прививку в районе есть, и уже на завтра подготовлен список. При этом, вакцинацию также прошли 65 % медперсонала больницы», - сообщила главврач.

По словам главврача ЦРБ Лали Гаргулия, уже прививку сделали 8 человек.

Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба совершил рабочую поездку в Ткуарчалскую районную больницу. В районе началась кампания по вакцинации от новой коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник Лайт».

Также Лали Гаргулия отметила, что июль для медиков выдался тяжелым.

«За прошлый месяц выявлено 186 человек с коронавирусной инфекцией, из них стационарное лечение прошли 85 человек. Также при больнице работал и дневной стационар. Были выезды и в отдаленные зоны, например, в Акармару. Хочу выразить благодарность моему персоналу. Помимо основной работы, они, не жалея свих силы выезжают по домам, и оказывают медицинскую помощь амбулаторным больным», - отметила Гаргуля.

Главврач также подчеркнула, что больница направляет медицинские бригады на поддержку врачам в Гудаутский госпиталь.

По словам главврача, Ткурчалская ЦРБ не испытывает проблем с обеспечением медикаментами, средствами индивидуальной защиты и расходными материалами.

Руководство больницы попросило у министерства здравоохранения дополнительный кислородный концентратор. Министр здравоохранения Эдуард Бутба выполнил просьбу и передал сегодня больнице кислородной концентратор, а также средства индивидуальной защиты.

В скором времени Минздрав передаст больнице электрогенератор.

Эдуард Бутба зашел и в «красную зону», поинтересовался состоянием здоровья пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.