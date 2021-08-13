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Абхазия Информ

С 13 АВГУСТА ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАЗНОГО РОДА МЕРОПРИЯТИЙ

Новости Пятница, 13 августа 2021 18:24
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С 13 АВГУСТА ВВОДИТСЯ ЗАПРЕТ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАЗНОГО РОДА МЕРОПРИЯТИЙ

Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания издал Распоряжение «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19».

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19

1. Запретить:

1) проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных, деловых, развлекательных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях и вне помещений, в том числе, используя террасы, веранды, выносные столики, располагающиеся на территории, непосредственно примыкающей к предприятиям (объектам) общественного питания, иные сборно-разборные конструкции (шатры, тенты, иное), размещаемые во дворах и на прилегающих территориях жилых домов, мест проведения досуга;

2) проведение массовых спортивных мероприятий, функционирование объектов спорта, в том числе фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов (за исключением объектов спорта, входящих в состав имущественных комплексов гостиниц, отелей и иных средств размещения туристов);

3) деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы).

2. Установить следующие общеобязательные требования:

1) в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом и такси:

а) запретить перевозку пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски);

б) запретить доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям, не использующим средства индивидуальной защиты (медицинские маски);

в) руководителям транспортных предприятий обеспечить ежедневную неоднократную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта;

2) в сфере торговой деятельности:

а) администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия ежедневно осуществлять профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих к ним территорий;

б) установить обязательное использование продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки);

3) в сфере оказания услуг населению:

а) владельцам стационарных торговых объектов, автозаправочных станций, производственных и общественных зданий еженедельно (не менее одного раза в неделю) осуществлять профилактическую дезинфекцию помещений и прилегающих к ним территорий;

б) не допускать к работе сотрудников сферы обслуживания, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

3. Министерству здравоохранения Республики Абхазия:

1) продолжить информирование населения о мерах по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19;

2) ежедневно информировать Президента Республики Абхазия и Кабинет Министров Республики Абхазия о результатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;

3) совместно с уполномоченными органами государственной власти и управления приступить к комплексным контрольным мероприятиям по постоянному мониторингу деятельности предприятий (объектов) общественного питания и иных объектов санитарно-эпидемиологического надзора на предмет соблюдения утвержденных государственных санитарно-гигиенических норм и правил, устанавливающих санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19.

4. Рекомендовать:

1) гражданам ношение средств индивидуальной защиты (медицинских масок) в общественных местах, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей;

2) руководителям коммерческих и некоммерческих организаций освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

5. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, государственных учреждений, предприятий и организаций освободить работников старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19, беременных женщин от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства) с сохранением заработной платы.

6. Определить ответственными:

- местные администрации совместно с Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республики Абхазия – по реализации подпунктов 1, 2 пункта 1 и пункта 2 настоящего Распоряжения;

- Министерство культуры Республики Абхазия совместно с местными администрациями и Государственной санитарно-эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республики Абхазия – по реализации подпункта 3 пункта 1 настоящего Распоряжения;

- Министерство здравоохранения Республики Абхазия – по реализации пункта 3 настоящего Распоряжения.

7. Министерству внутренних дел Республики Абхазия в пределах компетенции содействовать ответственным органам, указанным в пункте 6 настоящего Распоряжения, в реализации требований, установленных настоящим Распоряжением.

8. Считать утратившим силу Распоряжение Президента Республики Абхазия «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» от 13 мая 2021 года, № 175-рп (с изменениями от 29 июня 2021 года, № 126).

9. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 13 августа 2021 18:32

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