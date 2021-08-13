ИМЕНЕМ ЗУРАБА АЧБА НАЗВАНА ПЛОЩАДЬ В СУХУМЕ

«Зураб Ачба выступал на различных площадках, защищал интересы нашей страны и интересы абхазов. Исторические факты, которые излагались им, были безапелляционными, никто не мог с ним спорить. Для этого нужно было большое умение, чтобы так расставить акценты и приоритеты. Я с ним много беседовал, мне было интересно, как и многим другим, с кем он вместе работал. К этому решению еще и душа вкладывается», – сказал Беслан Эшба.

В этом году исполняется 21 год со дня гибели Зураба Ачба. Он был убит выстрелом в спину 15 августа 2000 года возле сухумской школы №14. Исполнители и заказчики убийства до сих пор не установлены.

К очередной годовщине гибели Ачба с просьбой увековечить память известного правозащитника в мэрию обратились общественные деятели, среди которых были присутствовавшие на заседании Горсобрания директор ЦГП Арда Инал-ипа, уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл и сопредседатель фонда «Амшра» Аида Ладариа.

Вспоминая Зураба Ачба, они отмечали, что такие личности в истории страны должны стать примером для подрастающего поколения. И назвать в их честь площадь, улицу или парк – это значит подстегнуть интерес к более подробному изучению биографии.

«Большая трагедия, что потеряли этого человека. Уверена, что Абхазия была бы другой. Легче бы правовое государство формировалось, если бы Зураб Ачба был в строю. Но случилась такая трагедия, до сих пор нерасследованная. Многие его статьи перепечатываются, они актуальны до сих пор», – сказала директор ЦГП Арда Инал-ипа.

«Большое спасибо Беслану Федоровичу, депутатам Горсобрания, которые молниеносно откликнулись на наше предложение, понимая важность и значимость личности Зураба Ачба. Хотели успеть к годовщине гибели 15 августа. Долг, который мы не выполнили перед его памятью. Зная Зураба Ачба и как он относился к этим вещам, точно ему это не надо. Это надо нам и подрастающему поколению, чтобы они понимали и знали, кто и как служил своей стране и своей родине», – отметила Уполномоченный по правам человека Асида Шакрыл.

«У Зураба Ачба есть одно выражение: «Я плохо распорядился своей личной жизнью, у меня нет семьи, детей, у меня есть только моя родина – Абхазия». Это очень глубоко и больно затрагивает, когда видим, что не изучают его работы, выступления, речи. Есть общественная организация «Мир без насилия», которая проводит ачбовские чтения, конференции. Но на это все заканчивается. Когда началась война, мы понимали, что надо встать и защитить свой дом от физического уничтожения. И многие отдали свои жизни за это. Зураб Ачба отдал свою жизнь за то, чтобы Абхазия состоялось как правовое демократическое государство с абхазским лицом. То, что его убийство не расследовано, говорит о том, что у нас проблемы со строительством правового демократического государства. Я думаю, увековечив его память, мы будем все время говорить о том, чтобы его дело осталось на карте мира», – добавила Асида Шакрыл. Депутаты единогласно проголосовали за присвоение имени Зураба Ачба площади, расположенной между улицами Акиртава и Беслана Джелия (Челюскинцев) – недалеко от места его гибели.

Единственный вопрос, который вызывал недоумение депутатов, почему этого сделано не было раньше. Они также заметили, что в перспективе необходимо установить мемориальную доску на доме, в котором жил известный правозащитник. А депутат Горсобрания Виктор Акуция высказал встречное предложение, что можно было бы назвать не только небольшой перекресток, но и улицу именем Зураба Ачба.

Вторым вопросом по повестке дня депутаты рассмотрели положение о порядке наименований, переименования улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум.

Как отметил председатель Сухумского городского собрания, до сих пор обращения о переименованиях носили хаотичный характер, не было конкретного положения с указанием необходимого перечня документов. По предложению депутата Виктора Акуция, в положение внесен пункт о необходимости представлять вместе с обращением об установлении мемориальной доски его эскиза, чтобы на городских фасадах придерживаться единообразной формы, и памятная доска эстетически вписывалась в архитектуру строений.



Об этом сообщает сайт столицы.