В МУЗЕЕ БАНКА АБХАЗИИ НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ

2. Фельс Царства абхазов и картвелов, относящаяся к правлению царицы Тамары и Давида Сослана. 1200 г. медь.

3. Султанат Рума. Дирхем султана Кей-Хосрова II. 1241 г. серебро

4. Ильханат. Двойной дирхем ильхана Абу Саида. 1329 г. серебро

Эти и другие монеты можно увидеть в постоянной экспозиции музея в любой удобный для посетителей день, кроме понедельника.

В музее расскажут самые интересные факты о монетах и бонах, обращавшихся на территории Абхазии.