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Абхазия Информ

В МУЗЕЕ БАНКА АБХАЗИИ НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ

Новости Пятница, 13 августа 2021 20:44
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В МУЗЕЕ БАНКА АБХАЗИИ НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ

Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. Коллекция музея банка пополнилась новыми экспонатами!

1. Редкая византийская силиква Тиберия II Константина (578 г. – 14 августа 582г. ) серебро

2. Фельс Царства абхазов и картвелов, относящаяся к правлению царицы Тамары и Давида Сослана. 1200 г. медь.

3. Султанат Рума. Дирхем султана Кей-Хосрова II. 1241 г. серебро

4. Ильханат. Двойной дирхем ильхана Абу Саида. 1329 г. серебро

Эти и другие монеты можно увидеть в постоянной экспозиции музея в любой удобный для посетителей день, кроме понедельника.

В музее расскажут самые интересные факты о монетах и бонах, обращавшихся на территории Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 13 августа 2021 20:49

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