В МУЗЕЕ БАНКА АБХАЗИИ НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ
Сухум. 13 августа 2021. Абхазия-Информ. Коллекция музея банка пополнилась новыми экспонатами!
1. Редкая византийская силиква Тиберия II Константина (578 г. – 14 августа 582г. ) серебро
2. Фельс Царства абхазов и картвелов, относящаяся к правлению царицы Тамары и Давида Сослана. 1200 г. медь.
3. Султанат Рума. Дирхем султана Кей-Хосрова II. 1241 г. серебро
4. Ильханат. Двойной дирхем ильхана Абу Саида. 1329 г. серебро
Эти и другие монеты можно увидеть в постоянной экспозиции музея в любой удобный для посетителей день, кроме понедельника.
В музее расскажут самые интересные факты о монетах и бонах, обращавшихся на территории Абхазии.
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