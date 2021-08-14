В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Первый бой приняли бойцы-резервисты из Отдельного полка внутренних войск (ОПВВ) Абхазии в районе Охурейского поста. После отступления они закрепились на Красном мосту.

В этот день 58 единиц бронетехники и более двух тысяч грузинских военных с артиллерией вошли на территорию Абхазии, чтобы осуществить план оккупации под кодовым названием «Меч».

14 августа 1992 года вошел в историю Абхазии как день начала войны с Грузией. Эта трагическая дата объявлена в республике Днем памяти защитников Отечества.

В этот же день председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба обратился к народу:

«Уважаемые граждане Абхазии!

Я обращаюсь к вам в этот трудный час. На нашу землю вторглись вооруженные формирования Госсовета Грузии, в числе которых уголовные элементы, которые сеют смерть и разрушения на нашей земле. Но не было, и нет оснований для такой варварской акции на территории маленькой Абхазии.

Мы жили тихо и мирно в своем доме, не без споров, не без проблем. Но пытались решать эти проблемы мирным, цивилизованным путем. И не было ничего необычного в том, что мы предложили именно так строить взаимоотношения Абхазии и Грузии. Ведь никто не начинал войны, когда в Российской Федерации был создан и подписан федеративный договор, и народы нашли взаимопонимание.

На наши предложения решить вопросы взаимоотношений мирным, цивилизованным путем нам ответили танками, самолетами, пушками, убийствами, грабежами. И это как раз показывает истинную суть нынешнего руководства Грузии. Наконец-то, оно уже не может скрываться за характерным для него фарисейством. Снята ужасная маска.

Руководство, которое виновно в крови грузин в Тбилиси и в других регионах Грузии, мегрельцев в Мегрелии, осетин в Осетии, а теперь к ним прибавились абхазы и все население нашей многострадальной Родины.

Я должен сказать, что мир знает, в какое положение поставлена Абхазия. Мир решительно осуждает эту варварскую акцию, и его моральная и материальная поддержка нам обеспечена.

Естественно, нелегко об этом говорить, когда, возможно, сейчас, в эту минуту, когда я говорю, в вашем доме происходит грабеж, когда избивают людей, когда не гарантирована сама жизнь человека. Но, поймите, мне тоже очень нелегко, очень трудно, но я глубоко уверен в том, что у нас есть соответствующая поддержка. С сегодняшнего дня любой самолет, вертолет, который будет обстреливать мирное население, будет уничтожаться…

Я думаю, что мы должны выстоять в этот трудный час, и мы выстоим, мы нанесем поражение тем, кто вносит вражду между народами Грузии и Абхазии».

Грузинские гвардейцы с первых дней встретили отпор от абхазского ополчения, составившего основу Вооруженных сил Абхазии, под руководством легендарного главнокомандующего, председателя Верховного Совета РА Владислава Григорьевича Ардзинба (1945-2010гг.).

С первых дней войны на помощь абхазам через горные перевалы пришли добровольцы из республик Северного Кавказа, представители Донского и Кубанского казачества, Приднестровья, представители абхазских диаспор Турции, Иордании, Сирии.

Война продолжалась 413 дней и завершилась победой народа Абхазии 30 августа. Эти события на всегда останутся в памяти народа.

В результате боевых действий с абхазской стороны погибли более 2700 человек, до 5000 человек получили различные ранения, до 200 числились пропавшими без вести.

11 млрд долларов – ориентировочная сумма экономического ущерба инфраструктуре Абхазии, нанесенного войной.

В этом году было решено воздержаться от массовых мероприятий.

В связи с эпидемобстановкой в Абхазии Администрация города Сухум обратилась к гражданам воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

«14 августа – день памяти защитников Отечества. Каждый гражданин Абхазии чтит память воинов, погибших за свободу Родины. В этот день возлагаются цветы к памятнику в Парке Славы, посещаются мемориальные и памятные места.

Наши герои отдали жизнь ради светлого будущего своей страны, ради того, чтобы народ Абхазии жил в мире, чтобы дети и взрослые были здоровы.

В этом году, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, Администрация города рекомендует населению воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Лучшая дань памяти воинов – наша защищённость от любых угроз и наше благополучие».