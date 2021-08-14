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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 23456 ЧЕЛОВЕК

Новости Суббота, 14 августа 2021 13:15
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 23456 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 14 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 13 августа проведено у 378 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 69 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 148 пациентов, в тяжелом состоянии 40 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 26, в Гагрской ЦРБ – 44, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.

В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 66 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23456 человек. Зарегистрирован 341 летальный случай. Выздоровели 19117 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Суббота, 14 августа 2021 13:19

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