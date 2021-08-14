ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 23456 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 14 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 13 августа проведено у 378 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 69 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 148 пациентов, в тяжелом состоянии 40 человек, состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 40 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 26, в Гагрской ЦРБ – 44, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.