ВЕРХОВНЫЙ СУД АБХАЗИИ ОТМЕНИЛ ОТСРОЧКУ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА РУСЛАНА КАДЖАЯ
Сухум. 14 августа 2021. Абхазия-Информ. Верховный суд отменил постановление Очамчырского райсуда об отсрочке исполнения приговора Руслана Каджая, сообщает Абаза ТВ.
Руслан Каджая признан виновным в ДТП, в результате которого погибли четыре человека.
27 апреля Очамчырский районный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, однако 31 мая суд дал отсрочку исполнения решения по состоянию здоровья до полного выздоровления.
Сторона потерпевших обжаловала постановление Очамчырского суда в Кассационную коллегию Верховного суда, которая отменила постановление об отсрочке исполнения приговора до полного выздоровления Руслана Каджая. Решение вступает в силу с момента оглашения.
Отмечается, что если Каджая не явится сам и не окажется под стражей, его объявят в розыск.
Авария, виновником которой признан Руслан Каджая, произошла примерно в 18:45 5 ноября 2020 года. Каджая направлялся со стороны Гала в Сухум на автомобиле марки «Mercedes-Benz», в районе села Кындыг он не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2107.
В результате от полученных травм на месте скончались водитель ВАЗ-2107 Сангулия Г. В., 1957 года рождения, и три женщины, пассажиры, Чиковани И. Ш., 1971 года рождения, Бигвава Р. М., 1974 года рождения, и Сангулия Н. И., 1952 года рождения – все жители села Гуп Очамчырского района.
Водителя «Mercedes-Benz» доставили в медучреждение и установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
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