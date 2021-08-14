МЕДАЛИСТЫ И ОТЛИЧНИКИ ГАГРСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

В 2021 году 17 выпускников школ Гагрского района завершили среднеобщее образование на золотые медали и отлично. Золотые медали за безупречную учебу получили: выпускники Гагрской средней школы № 2 Ираклий Афонин и Пицундской средней школы № 1 Эльмира Ампар.

Сухум. 14 августа 2021. Абхазия-Информ. 17 выпускников Гагрского района, окончивших школу на золотые медали и на отлично, были поощрены денежными вознаграждениями от имени главы администрации Гагрского района Юрия Хагуш.

Отличниками стали: выпускники Гагрской средней школы № 1 Эмиль Джафаров, Гагрской средней школы № 2 Александра Орлова, Александра Отырба и Саида Степанян, выпускники Гагрской средней школы № 3 Светлана Огонян и Диана Степанян, выпускники Гагрской средней школы № 4 Орутюн Каракиян и Иван Величко, выпускница Бзыпской средней школы № 1 Милена Снетовская, выпускница Бзыпской средней школы № 2 Валерия Чучумашева, выпускники Алахадзыхской средней школы № 1 Ирэна Богданова и Кристина Юрова, выпускница Пицундской средней школы № 1 Хатуна Габлия, выпускница Цандрипшской средней школы № 2 Наринэ Эксузян и выпускница Гечрипшской средней школы Мадина Таркил. В этом году из-за пандемии коронавируса были отменены торжества по случаю окончания школы, однако медалисты и отличники района не остались без внимания: им были вручены денежные поощрения от имени главы администрации Гагрского района Юрия Хагуш.

Заведующая отделом образования Мадина Ажиба поздравила отличившихся выпускников с успешным завершением учебы.

Заместитель главы администрации Гагрского района Хачик Минасян вручая им денежные поощрения пожелал больших достижений в жизни.

Выпускники 2021 года со своей стороны выразили благодарность за оказанное им внимание. Многие из них уже стали студентами ведущих ВУЗов Абхазии и России. Так, окончившая Пицундскую среднюю школу № 1 на золотую медаль, Эльмира Ампар поступила в Майкопский Технологический Университет на факультет медицины. Еще один медалист выпускник Гагрской средней школы № 2 Ираклий Афонин уже является студентом Московской финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации.

Отличница Гагрской средней школы № 2 Александра Отырба стала студенткой Абхазского Государственного Университета факультета Международные отношения.

Глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш не смог лично присутствовать на церемонии награждения. Ему была передана искренняя благодарность выпускников и их родителей.

Об этом сообщает сайт Гагры.