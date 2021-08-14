14 АВГУСТА. ЧТО ЗНАЕТ ОБ ЭТОЙ ДАТЕ ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ?!

По словам опрошенных, 14 августа войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию под видом охраны железной дороги. Начало Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг – дата, которую мы должны знать, чтобы помнить, чтобы не повторять этой страшной ошибки.

Сухум. 14 августа 2021. Абхазия-Информ. Корреспонденты Гагрского телевидения вышли на улицы города и задали несколько вопросов молодежи. Главный вопрос – что значит 14 августа для народа Абхазии? https://youtu.be/kHBr3xKnyiE

Много ответов осталось за кадром из-за нежелания говорить на камеру. Это были и положительные, и отрицательные ответы.

Очень радует, что подрастающее поколение знает не только день начала войны и ее конец, но и историю семьи. Ведь практически в каждом доме есть те, кто принимал участие в сражениях.

Историю нужно знать. Мы не сможем продолжать существовать, не зная того, что было до нас!

Об этом сообщает сайт Гагры.