МЭР СУХУМА: 14 АВГУСТА 1992 ГОДА ЖИЗНЬ ГРАЖДАН АБХАЗИИ РАЗДЕЛИЛАСЬ НА ДО И ПОСЛЕ ВОЙНЫ

«14 августа 1992 года жизнь граждан Абхазии разделилась на до и после войны. В этот день враг вероломно напал на Абхазию и дошел без боёв до столицы. Мирные граждане не могли поверить, что четырехмиллионная Грузия могла пойти войной на Абхазию. Вооруженная техникой Закавказского военного округа, Грузия надеялась за несколько дней усмирить абхазов. Но они не учли одного: абхазы никогда не уступят свою Родину чужеземцам.

Сухум. 14 августа 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба сделал заявление в связи с очередной годовщиной начала Отечественной войны народа Абхазии.

413 дней шла кровопролитная война, принесшая много горя народу Абхазии, но враг был изгнан. Мы преклоняемся перед памятью воинов, отстоявших независимость своей страны. Вечная память достойным сыновьям Абхазии!»

В военной оккупации Абхазии участвовало до двух тысяч грузинских гвардейцев, 58 единиц бронетехники, большое количество артиллерии. Наступление поддерживалось военно-воздушными и военно-морскими силами противника.

Накануне похода на Абхазию, по подсчетам экспертов Центра кавказских исследований, Грузия получила со складов бывшего Закавказского военного округа около 240 танков, множество бронетранспортеров, около 25 тысяч автоматов и пулеметов, десятки орудий и ракетно-артиллерийских систем - в том числе «Град» и «Ураган».

15 августа в Сухуме прошли переговоры между правительствами Абхазии и Грузии. Договорились, что грузинская сторона отведет войска и технику до Багмарана, а абхазская – до р. Гумиста. Однако, 18 августа грузинские войска, нарушив договоренность, вошли в центр Сухума, пользуясь отсутствием абхазских формирований в городе. Так, коварный враг хитростью, без боя овладел Сухумом.

27 сентября 1993 года абхазские войска освободили Сухум от оккупационных войск, 12-тысячная военная группировка противника была разбита. 30 сентября грузинские войска были изгнаны с территории Абхазии.

Более трех тысяч воинов сложили свои головы на полях сражений, более пяти тысяч получили ранения, 222 человека пропали без вести.



Об этом сообщает сайт столицы.