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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 98 ЧЕЛОВЕК

Новости Воскресенье, 15 августа 2021 13:57
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 98 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 15 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 14 августа проведено у 368 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 98 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 151 пациент, в тяжелом состоянии 40 человек, состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 43, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ скончалась пациентка 89 лет.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23554 человека. Зарегистрирован 342 летальных случая. Выздоровели 19117 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Воскресенье, 15 августа 2021 14:03

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