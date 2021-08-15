ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 98 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 15 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 14 августа проведено у 368 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 98 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 151 пациент, в тяжелом состоянии 40 человек, состояние здоровья 54 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, в Гагрской ЦРБ – 43, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.