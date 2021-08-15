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Абхазия Информ

КОМАНДА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ГОТОВИТСЯ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ «ЭЛЬБРУССКОЕ КОЛЬЦО»

Новости Воскресенье, 15 августа 2021 15:10
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КОМАНДА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ГОТОВИТСЯ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ «ЭЛЬБРУССКОЕ КОЛЬЦО»

Сухум. 15 августа 2021. Абхазия-Информ. Команда Министерства обороны приступила к подготовке к международным соревнованиям «Эльбрусское кольцо» в рамках Армейских международных игр – 2021.

Конкурс Армейских международных игр «Эльбрусское кольцо», в котором участвуют горные подразделения из семи стран, открылся в центре горной подготовки и выживания Министерства обороны Российской Федерации. «Терскол» в Приэльбрусье.

Под звуки гимнов стран-участниц конкурса были подняты государственные флаги, военнослужащие прошли торжественным маршем.

Участники конкурса приступают к соревнованиям, первым этапом которых станут соревнования на объектах базы «Терскол». Команды выполнят специальные задачи: индивидуальное лазание на искусственном скальном рельефе, ориентирование в горной местности.

При прохождении «кольца» выполняются различные упражнения, в том числе десантирование с парашютом, преодоление скальных и ледовых участков, марш-бросок, транспортировка пострадавшего – в общей сложности 14 задач, самой сложной из которых является восхождение на Эльбрус.

С поляны Азау (высота 2,3 тыс. м) пешком, с полной боевой выкладкой (30 кг плюс оружие) бойцы отправятся к «Приюту одиннадцати» (высота 4,2 тыс. м), после чего поднимаются на сам Эльбрус (5642 м над уровнем моря).

Участникам предстоит преодолеть горные реки, скальные участки, ледовые плато.

В состязаниях принимают участие военнослужащие от России, Абхазии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Пакистана, Индии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Воскресенье, 15 августа 2021 15:16

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