16 АВГУСТА В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ НЕ БУДЕТ ВОДЫ
Сухум. 15 августа 2021. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г. Сухум сообщает, что в связи с ремонтом канализационного коллектора по ул. Ардзинба (в районе Республиканского стадиона), ремонтом канализационного коллектора по ул. Чочуа, 34, ремонтом напорного водовода по ул. Батумская и ремонтом напорного водовода по ул. Бубновой, 31, в понедельник, 16 августа, с 00:00 до 19:00 будет прекращена подача питьевой воды по ул. Адыгейская, на вокзале, в ВИЭМе и центре города, на рынке и Турбазе.
МУП «Водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства.
Последнее от Super User
- КОМАНДА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ГОТОВИТСЯ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ «ЭЛЬБРУССКОЕ КОЛЬЦО»
- ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 98 ЧЕЛОВЕК
- ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- ВЕРХОВНЫЙ СУД АБХАЗИИ ОТМЕНИЛ ОТСРОЧКУ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИГОВОРА РУСЛАНА КАДЖАЯ
- МЕДАЛИСТЫ И ОТЛИЧНИКИ ГАГРСКОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ