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Абхазия Информ

16 АВГУСТА В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ НЕ БУДЕТ ВОДЫ

Новости Воскресенье, 15 августа 2021 21:34
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Сухум. 15 августа 2021. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г.­ Сухум сообщает, что в связи с ремонтом канализационного коллектора по ул. Ардзинба (в районе Республиканского стадиона), ремонтом канализационного коллектора по ул. Чочуа, 34, ремонтом напорного водовода по ул. Батумская и ремонтом напорного водовода по ул. Бубновой, 31, в понедельник, 16 августа, с 00:00 до 19:00 будет прекращена подача питьевой воды по ул. Адыгейская, на вокзале, в ВИЭМе и центре город­а, на рынке и Турбазе. 

МУП «Водоканал» приносит свои извине­ния за временные неу­добства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Воскресенье, 15 августа 2021 21:36

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