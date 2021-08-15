16 АВГУСТА В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ НЕ БУДЕТ ВОДЫ

Сухум. 15 августа 2021. Абхазия-Информ. МУП «Водоканал» г.­ Сухум сообщает, что в связи с ремонтом канализационного коллектора по ул. Ардзинба (в районе Республиканского стадиона), ремонтом канализационного коллектора по ул. Чочуа, 34, ремонтом напорного водовода по ул. Батумская и ремонтом напорного водовода по ул. Бубновой, 31, в понедельник, 16 августа, с 00:00 до 19:00 будет прекращена подача питьевой воды по ул. Адыгейская, на вокзале, в ВИЭМе и центре город­а, на рынке и Турбазе.

МУП «Водоканал» приносит свои извине­ния за временные неу­добства.