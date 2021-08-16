СИЛЬНЫЕ ДОЖДИ ПРИВЕЛИ К ПОДТОПЛЕНИЯМ В СУХУМЕ И ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ
Сухум. 16 августа 2021. Абхазия-Информ. Проливные дожди привели к подтоплениям в столице Абхазии. Уровень воды местами превышал полтора метра. Подтопления нанесли серьезный ущерб домовладениям и личному автотранспорту на улицах Чанба, Щеглова, Шотландской, Ашхацава, Конфедератов, Ак. Марра, Бегуа, в районе зданий Кабинета министров и МВД.
Сотрудники МЧС проводили частичную эвакуацию граждан из подтопленных домов, а затем приступили к промывке дорог и тротуаров от нанесенного потоками воды ила и мусора. В общей сложности задействованы более 40 сотрудников спасательного ведомства страны и 7 единиц спецтехники.
Помимо столичного ПСО к ликвидации последствий стихии в Сухуме привлечены спасатели из Гудауты, Очамчыры, а также из поселка Агудзера.
https://www.youtube.com/watch?v=8cKWXylhfZQ
Уровень воды повысился в районах сел Кындыг, Тамыш, Адзюбжа, Джгерда, Кутол. Мощные потоки заливали приусадебные участки и домовладения, сельские дороги и мосты. Подъем воды на участке республиканской автотрассы Псоу-Ингур в районе сел Кындыг и Тамыш составил не менее полуметра, что привело к временной приостановке движения автотранспорта. Несколько деревьев были повалены на проезжую часть. К ликвидации последствий стихии привлечен личный состав ПСО г.Очамчыра в количестве 15 человек и 3 единицы спецтехники.
Последнее от Super User
- КОЛОННА МНОГОПРОФИЛЬНОГО ГОСПИТАЛЯ ЮВО ВЫШЛА НА МАРШ ИЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В АБХАЗИЮ
- В СУХУМЕ ПОДТОПЛЕНЫ ПОДСТАНЦИИ ИЭПИТ И БАСЛАТ
- 16 АВГУСТА В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ НЕ БУДЕТ ВОДЫ
- КОМАНДА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ГОТОВИТСЯ К МЕЖДУНАРОДНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ «ЭЛЬБРУССКОЕ КОЛЬЦО»
- ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 98 ЧЕЛОВЕК