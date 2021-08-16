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Абхазия Информ

СИЛЬНЫЕ ДОЖДИ ПРИВЕЛИ К ПОДТОПЛЕНИЯМ В СУХУМЕ И ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Понедельник, 16 августа 2021 13:35
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СИЛЬНЫЕ ДОЖДИ ПРИВЕЛИ К ПОДТОПЛЕНИЯМ В СУХУМЕ И ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 16 августа 2021. Абхазия-Информ. Проливные дожди привели к подтоплениям в столице Абхазии. Уровень воды местами превышал полтора метра. Подтопления нанесли серьезный ущерб домовладениям и личному автотранспорту на улицах Чанба, Щеглова, Шотландской, Ашхацава, Конфедератов, Ак. Марра, Бегуа, в районе зданий Кабинета министров и МВД.

Сотрудники МЧС проводили частичную эвакуацию граждан из подтопленных домов, а затем приступили к промывке дорог и тротуаров от нанесенного потоками воды ила и мусора. В общей сложности задействованы более 40 сотрудников спасательного ведомства страны и 7 единиц спецтехники.

Помимо столичного ПСО к ликвидации последствий стихии в Сухуме привлечены спасатели из Гудауты, Очамчыры, а также  из поселка Агудзера.

https://www.youtube.com/watch?v=8cKWXylhfZQ

Уровень воды повысился в районах сел Кындыг, Тамыш, Адзюбжа, Джгерда, Кутол. Мощные потоки заливали приусадебные участки и домовладения, сельские дороги и мосты. Подъем воды на участке республиканской автотрассы Псоу-Ингур в районе сел Кындыг и Тамыш составил не менее полуметра, что привело к временной приостановке движения автотранспорта. Несколько деревьев были повалены на проезжую часть. К ликвидации последствий стихии привлечен личный состав ПСО г.Очамчыра в количестве 15 человек и 3 единицы спецтехники.

https://www.youtube.com/watch?v=_aSdOyO0YbE

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 16 августа 2021 13:37

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