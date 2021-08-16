СИЛЬНЫЕ ДОЖДИ ПРИВЕЛИ К ПОДТОПЛЕНИЯМ В СУХУМЕ И ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 16 августа 2021. Абхазия-Информ. Проливные дожди привели к подтоплениям в столице Абхазии. Уровень воды местами превышал полтора метра. Подтопления нанесли серьезный ущерб домовладениям и личному автотранспорту на улицах Чанба, Щеглова, Шотландской, Ашхацава, Конфедератов, Ак. Марра, Бегуа, в районе зданий Кабинета министров и МВД.

Сотрудники МЧС проводили частичную эвакуацию граждан из подтопленных домов, а затем приступили к промывке дорог и тротуаров от нанесенного потоками воды ила и мусора. В общей сложности задействованы более 40 сотрудников спасательного ведомства страны и 7 единиц спецтехники.