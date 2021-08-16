В СУХУМЕ ПОДТОПЛЕНЫ ПОДСТАНЦИИ ИЭПИТ И БАСЛАТ
Сухум. 16 августа 2021. Абхазия-Информ. В результате прошедшего ночью 16 августа ливня, в энергосетях страны произошли множественные повреждения линий электропередач, опорных столбов и другого имущества энергосистемы.
В Сухуме подтоплены подстанции ИЭПиТ, Баслат. Нанесённым илом забито оборудование подстанций.
На ПС ИЭПиТ вышел из строя ввод. На ПС Сухум-2 вышли из строя линии 10 кВ, питающие Новый район г. Сухум. Их восстановлением занимается СУЭС.
На данный момент обесточена центральная часть Сухума, частично Новый район, Маяк. Ведутся работы по ликвидации последствий аварии.
Об этом сообщает пресс-служба «Черноморэнерго».
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