КОЛОННА МНОГОПРОФИЛЬНОГО ГОСПИТАЛЯ ЮВО ВЫШЛА НА МАРШ ИЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В АБХАЗИЮ

Сухум. 16 августа 2021. Абхазия-Информ. Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа (ЮВО) приступили к совершению 800 км марша на штатной технике из города Буденновска (Ставропольский край) в Республику Абхазия.

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе руководства Республики Абхазия направило мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в закавказской республике.