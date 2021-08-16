НА КОНКУРС ВО ВЛАДИВОСТОК
Новости Понедельник, 16 августа 2021 14:10
Сухум. 16 августа 2021. Абхазия-Информ. Команда Министерства обороны Республики Абхазия, принимающая участие в конкурсе «Морской десант» готовится к вылету в г. Владивосток. Она впервые принимает участие в данном конкурсе.
Международный конкурс «Морской десант» пройдет с 22 по 29 августа на базе Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке в рамках АрМИ-2021.
На конкурс по полевой выучке «Морской десант» ожидается прибытие морских пехотинцев из Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Боливарианской Республики Венесуэла.
Конкурс будет состоять из трёх этапов: «Полоса препятствий», «Тропа выживания» и «Эстафета».
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