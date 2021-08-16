НА КОНКУРС ВО ВЛАДИВОСТОК

Сухум. 16 августа 2021. Абхазия-Информ. Команда Министерства обороны Республики Абхазия, принимающая участие в конкурсе «Морской десант» готовится к вылету в г. Владивосток. Она впервые принимает участие в данном конкурсе.

Международный конкурс «Морской десант» пройдет с 22 по 29 августа на базе Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке в рамках АрМИ-2021.