ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 345 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ
Сухум. 17 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 16 августа проведено у 391 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 97 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 143 пациента, в тяжелом состоянии 37 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 43, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.
В Сухумской инфекционной больнице за два дня скончались три пациента, мужчина 83 лет и две женщины 76 и 78 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23651 человек. Зарегистрировано 345 летальных случаев. Выздоровели 19207 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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