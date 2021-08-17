ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 345 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ

Сухум. 17 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 16 августа проведено у 391 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 97 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 143 пациента, в тяжелом состоянии 37 человек, состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 20, в Гагрской ЦРБ – 43, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.