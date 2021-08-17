НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАНА ИНОМАРКА С КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Машина, вызвавшая подозрение у таможенников, была направлена на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. По результатам осмотра в ней были выявлены нехарактерные для конструкции автомобиля зоны.

В ходе таможенного контроля транспортных средств на автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни был остановлен автомобиль марки AUDI A8, прибывший из Республики Абхазия.

При последующем таможенном досмотре было установлено, что автомобиль оборудован специальными тайниками для перевозки сигарет. Демонтировав задние колеса, сняв пластиковые подкрыльники с обеих сторон, таможенники обнаружили приваренные самодельные металлические лючки. Внутри них была обнаружена веревка, при вытягивании которой выдвигались блоки сигарет, уложенные в пороги. Всего из порогов-тайников было извлечено 49 блоков и 9 пачек сигарет «MILANO LONDON», «CAVALLO BY TONY FRANK» (499 пачек, 9 980 штук).

Согласно пояснению водителя, 31-летнего жителя Абхазии, сигареты он приобрел в коммерческих целях, для реализации в России. Контрабандная табачная продукция и автомобиль изъяты, образцы направлены на экспертизу. По данному факту возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

С начала 2021 г. по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС Краснодарской таможней возбуждено 207 дел об административных правонарушениях. Количество изъятой табачной продукции составляет более 150 тысяч сигарет.