НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАНА ИНОМАРКА С КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Сухум. 17 августа 2021. Абхазия-Информ. В ходе таможенного контроля транспортных средств на автомобильной составляющей таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни был остановлен автомобиль марки AUDI A8, прибывший из Республики Абхазия.
Машина, вызвавшая подозрение у таможенников, была направлена на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. По результатам осмотра в ней были выявлены нехарактерные для конструкции автомобиля зоны.
При последующем таможенном досмотре было установлено, что автомобиль оборудован специальными тайниками для перевозки сигарет. Демонтировав задние колеса, сняв пластиковые подкрыльники с обеих сторон, таможенники обнаружили приваренные самодельные металлические лючки. Внутри них была обнаружена веревка, при вытягивании которой выдвигались блоки сигарет, уложенные в пороги. Всего из порогов-тайников было извлечено 49 блоков и 9 пачек сигарет «MILANO LONDON», «CAVALLO BY TONY FRANK» (499 пачек, 9 980 штук).
Согласно пояснению водителя, 31-летнего жителя Абхазии, сигареты он приобрел в коммерческих целях, для реализации в России. Контрабандная табачная продукция и автомобиль изъяты, образцы направлены на экспертизу. По данному факту возбуждены два дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.
С начала 2021 г. по фактам незаконного перемещения табачной продукции через таможенную границу ЕАЭС Краснодарской таможней возбуждено 207 дел об административных правонарушениях. Количество изъятой табачной продукции составляет более 150 тысяч сигарет.