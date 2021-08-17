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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА: ПОДРЯД ТРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯ – ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЯЖЕЛО

Новости Вторник, 17 августа 2021 13:02
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БЕСЛАН ЭШБА: ПОДРЯД ТРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯ – ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТЯЖЕЛО

Сухум. 17 августа 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба рассказал, какие работы ведутся по устранению последствий наводнения, которое произошло в Сухуме накануне ночью.

«В ночь с 15 на 16 августа в Сухуме выпало огромное количество осадков. Пострадала центральная часть города Сухум, Турбаза, улица Чанба и прилегающие к ней улицы, а также несколько домовладений на улице Заречная в районе улицы Титова.

Ущерб сейчас трудно оценить. Такое количество ила и мусора, которое было вынесено, и такого ущерба домам стихия еще не наносила.  Больше всего пострадали дома по улице Чанба. Более чем на два с половиной метра поднималась вода, практически вода дошла до вторых этажей. Есть дома и семьи, которые потеряли все имущество – и вещи, и домашнюю технику, мебель. Одна семья вообще осталась без крова, мы сейчас ею занимаемся. Для сравнения, в первое наводнение, которое было не так давно, пострадало 44 дома, в нынешнее наводнение цифра, думаю, будет вдвое больше. Работы ведутся.

Все наши службы еще с ночи подключились к работе. Пока пытаемся помочь людям вынести грязь с домов, которые нанесли реки Басла, Гарекуара, Сухумка. Очень надеюсь, что в кротчайшие сроки наведем порядок. По возмещению ущерба еще будут вестись подсчеты. Там, где самое неотложное, всегда придем на помощь.

Со мной постоянно связываются президент и премьер-министр, контролируют ситуацию, докладываем им периодически. Все возможное делается. Хочу поблагодарить наших горожан, которые вышли со своих домов, магазинов, супермаркетов. Помимо того, что у себя наводят порядок и чистоту, еще на тротуарах и проезжей части помогают городу восстановить чистоту. ​

Подряд три стихийных бедствия – действительно тяжело. Но нам помогает, как и в первые разы, МЧС, Минобороны.

У нас создан оперативный штаб в районе Турбазы, в домоуправлении №1 и оттуда ведется координация работ.

Хочу сказать, что все возможные силы задействованы. Мы постараемся насколько это возможно, в кротчайшие сроки, привести в порядок город. Разумеется, в первую очередь, это жилые дома, наши улицы, набережная, на пляжах которой опять волны вынесли огромное количество мусора. В первую очередь, жилые дома, а потом все остальное, так стоит задача. У людей практически все испортилось – и техника, и мебель, и одежда. Будем каждым индивидуально заниматься и готовить материалы на комиссию по чрезвычайным ситуациям Кабинета министров.

Там, где будет самое горящее, конечно, мы первые придем на помощь, встанем рядом решать вопросы оперативно и быстро.

У нас сегодня без подачи воды район Красного моста, улица Чанба и прилегающие улицы. Сорвало два напорных водопровода, которые проходили через реку и которые подавали воду в большие микрорайоны столицы. К ночи один водопровод будет восстановлен. В виду того, что вторым трубопроводом ни один день надо заниматься, завтра дадим по временной схеме воду на улицу Чанба. Сегодня ночью подача воды на улицы в районе Келасура должна возобновиться.

Я понимаю, что сложно. Городские службы и МЧС стараются обеспечивать население пресной водой, подвозят ее на водовозах. Что касается электричества: у части города ее нет, потому что если ее подать, могут возникнуть замыкания. Часть Чанба и прилегающие улицы остаются пока без света. Специалисты СУЭС занимаются, во многих частях города электричество восстановлено. Где-то есть обрывы и повреждения линий, этим занимаются соответствующие службы.​

Для решения вопроса с частыми подтоплениями необходимо провести серьезные берегоукрепительные работы по реке Басла, а также по всем рекам, которые проходят через Сухум. Самая беспокойная река по городу Сухум – это Басла. Моментально наполняется водой, она полноводная, бушует, когда идут дожди. Поэтому в свое время там были установлены берегоукрепительные сооружения, во многих местах они разрушены, надо их восстанавливать. А в некоторых местах надо строить новые дамбы, так как берега после многочисленных наводнений изменили форму, одной насыпью уже не обойтись. ​

Там, где возможно, восстановить, а где уже невозможно, надо строить новые дамбы и новые оградительные сооружения, и все должно сопровождаться периодическими очистительными работами по самому руслу реки. И придавать определенный контур движению реки, потому что если этого не делать, в районе Красного моста вода с разгона бьет о берег, где ресторан «Басла», и фактически подмывается земля и выносится потом в море. Обязательно там надо делать оградительные сооружения.

План работ прописан, будем приступать к проектно-сметной документации и будем добиваться финансирования проекта. Это серьезный вопрос, который будет решаться на уровне правительства. В кратчайшие сроки представим документы в правительство после проведения экспертизы».

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 17 августа 2021 13:04

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