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Абхазия Информ

СБОРНАЯ АБХАЗИИ ВО ВТОРОМ ДИВИЗИОНЕ КОНКУРСА «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН»

Новости Вторник, 17 августа 2021 13:07
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СБОРНАЯ АБХАЗИИ ВО ВТОРОМ ДИВИЗИОНЕ КОНКУРСА «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН»

Сухум. 17 августа 2021. Абхазия-Информ. В подмосковном парке «Патриот» состоялась жеребьёвка команд-участниц конкурса «Танковый биатлон» Армейских международных игр 2021. Впервые жеребьевка проводилась во вновь открытом музее АрМИ, в котором собрана обширная экспозиция по состязаниям прошлых лет.

В жеребьёвке участвовали судьи конкурса и представители команд из 19 стран.

По итогам выступления в 2020 году сборные, заявленные на 2021 год, были разделены на два дивизиона.

В первый дивизион вошли 11 команд из Азербайджана, Беларуси, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Китая, Монголии, России, Сербии, Сирии и Узбекистана. Второй дивизион составили команды Абхазии, Катара, Киргизии, Лаоса, Мьянмы, Таджикистана и Южной Осетии. 

По результатам жеребьёвки первого дивизиона в заездах на синих танках в «Индивидуальной гонке» выступят сборные Азербайджана и Сирии, на красных – Китая, Вьетнама и Сербии, на зеленых будут соревноваться сборные России Казахстана и Венесуэлы, на желтых — Беларуси и Узбекистана.

Во втором дивизионе на синих танках выступят Абхазия и Мали, на желтых – Киргизия и Южная Осетия, на красных – Лаос и Катар, на зелёных – Таджикистан и Мьянма.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Вторник, 17 августа 2021 13:10

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