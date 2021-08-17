АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПРИНЯЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ

Сухум. 17 августа 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб принял делегацию Министерства сельского хозяйства России во главе с директором Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Романом Некрасовым, которая прибыла в республику с однодневным визитом для безвозмездной передачи вспомогательной агротехники абхазской стороне.

С российской стороны на встрече присутствовали также директор ФБГУ «Россельхозцентр» Александр Малько, заместитель директора ФБГУ Хамзат Белхароев и руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Краснодарскому краю Виталий Марченко.

Абхазскую сторону представляли первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, генеральный директор ГНУ «Института сельского хозяйства» АНА Лёсик Айба.



Участники встречи рассказали главе правительства, что 17 августа осуществили передачу ГНУ «Институт сельского хозяйства» АНА 53 единицы техники для развития питомниководства, среди которых мини тракторы, плуги, гидравлические прицепы, культиваторы-окучники и др.



Беслане Джопуа пояснил, что реестр технического оборудования и машин утверждался ранее в ходе межведомственных переговоров, затем российская сторона заказала технику у производителей, некоторые единицы были изготовлены специально для этой поставки под нужды абхазской стороны. После сборки техники в Сочи, машины завезли в Абхазию.



Помощь оказана в рамках межправительственного сотрудничества по развитию агрокомплекса Абхазии.

Премьер-министр поблагодарил представителей Минсельхоза России, подчеркнув, то при тесном взаимодействии с давних пор удаётся решать множество задач. К примеру, успешно подавлено нашествие мраморного клопа, серьезно угрожающего урожаю различных плодовых культур.

«Огромная работа проведена в части борьбы с вредителями, усиления возможностей машинно-технических станций по республике. Для нас это важно, надеемся на дальнейшую поддержку», – сказал премьер-министр.



«Наша работа находится под личным контролем министра Николая Патрушева. Совместно с абхазской стороной было принято решение поддержать развитие питомниководства, в республике большой потенциал для выращивания цитрусовых культур. Мы вместе с абхазскими учеными считаем, что Абхазия может производить до миллиона саженцев в год, будем стараться помочь этот целевой показатель выполнить», – отметил в ходе встречи Роман Некрасов.Об этом сообщается на сайте КМ Абхазии.

Об этом сообщается на сайте КМ Абхазии.