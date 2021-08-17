ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 162 ЧЕЛОВЕК, ПЯТЬ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ
Сухум. 17 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 528 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 162 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 130 пациентов, в тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента, 9 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 19, в Гагрской ЦРБ – 39, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.
В Гудаутской ЦРБ скончались три женщины 65, 72 и 89 лет, и двое мужчин 60 и 73 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23813 человек. Зарегистрировано 350 летальных случаев. Выздоровели 19385 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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