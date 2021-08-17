ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 162 ЧЕЛОВЕК, ПЯТЬ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ

Сухум. 17 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 528 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 162 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 130 пациентов, в тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 41 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента, 9 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 19, в Гагрской ЦРБ – 39, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.