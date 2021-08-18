ИЗ ПЕЩЕРЫ ВЕРЕВКИНА ИЗВЛЕКЛИ ТЕЛО СПЕЛЕОТУРИСТА
Сухум. 18 августа 2021. Абхазия-Информ. Российские спелеологи совместно с абхазскими спасателями извлекли с 1100-метровой глубины и доставили в морг Гагрской районной больницы тело спелеотуриста, провисевшее на спец снаряжении более полугода. Операция проходила в горном массиве Арбаика, в пещере Веревкина.
Несколько дней назад группа спелеологов при спуске в пещеру Веревкина обнаружила тело, висевшее в одном из подземных углублений.
Через российский союз спелеологов, 3 августа данная информация была доведена до МЧС Абхазии, а так же просьба помочь в извлечении тела из высокогорья.
МЧС Абхазии, в свою очередь, проинформировала о произошедшем правоохранительные органы страны.
В течение последних пяти дней команда из 19 российских спелеологов, совместно с абхазскими спасателями поэтапно поднимали из глубины обнаруженные останки. Предположительно это Сергей Казеев, житель села Веселое, Сочинского района Краснодарского края, который был объявлен в розыск 1 ноября 2020 года.
По словам руководства МЧС Абхазии в этой трагедии больше вопросов, чем ответов и, в первую очередь – почему погибший не сообщил о своих намерениях спуститься на столь внушительную глубину.
Своя версия произошедшего есть и у тех, кто извлекал тело из пещеры.
«Пещера представляет собой множество суженных проходов, которые преодолеть просто экипированному человеку невозможно. Общее мнение – этот человек, не понимая в какую серьезную ситуацию он попал, очевидно сам хотел спуститься. Ему показалось, что это можно сделать, но, возможно, сказались и погодные условия, и неготовность подниматься наверх… Он себя загнал на определённую глубину и от бессилия, и переохлаждения, просто умер», – говорит Филипп Чередниченко, инструктор Союза добровольцев спелиоспасателей России.
После проведения процедуры опознания тело погибшего будет отправлено на родину.
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