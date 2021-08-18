ВЕРТОЛЕТ МИ-2 МЧС АБХАЗИИ ЭВАКУИРОВАЛ С ПЕРЕВАЛА ХИМСА ДВУХ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ НОГ

Российская туристическая группа в количестве 14 человек находится на перевале Химса около двух недель. Туристы обратились к абхазским спасателям с просьбой об эвакуации двоих своих товарищей.

Сухум. 18 августа 2021. Абхазия-Информ. Денис Трунов и Варвара Разина были доставлены спасателями в Республиканскую больницу г. Сухум c переломами ног.

Это уже третья группа туристов в этом году, чей маршрут проходит по перевалу Химса и которой понадобилась экстренная помощь.

К сожалению, несмотря на категорические возражения и предупреждения МЧС республики о крайней сложности и опасности данного туристического маршрута, не единожды озвученные руководством спасательного ведомства в том числе и через средства массовой информации, перевал Химса продолжает оставаться местом притяжения немалого числа туристов, приезжающих в Абхазию.