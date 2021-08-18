ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 18 августа 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии, в ходе реализации оперативной информации в г. Гагра остановлена и подвергнута досмотру находящихся при ней вещей, гражданка Абхазии. В ходе досмотра ручной клади обнаружена табачная продукция без акцизных марок в количестве 960 шт.

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на т/п «Ингур» при попытке перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия подвергнута досмотру ручная кладь гражданина, следовавшего на территорию Республики Грузия. В результате досмотра обнаружена и изъята табачная продукция с акцизными марками Республики Абхазия в количестве 2 600 шт.



Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия совместно с должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гал на территории Центрального рынка в результате проверки торговой точки обнаружена партия одежды в количестве 183 ед. на общую стоимость 91 500 руб., ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия.





В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гагра подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки обнаружена товарная партия рыболовецких удочек в количестве 50 ед. на общую стоимость 120 000 руб., ввезенная ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства.



По данным правонарушения вынесены постановления о наложении административного взыскания.