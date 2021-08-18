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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Среда, 18 августа 2021 13:43
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 18 августа 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Абхазии, в ходе реализации оперативной информации в г. Гагра остановлена и подвергнута досмотру находящихся при ней вещей, гражданка Абхазии. В ходе досмотра ручной клади обнаружена табачная продукция без акцизных марок в количестве 960 шт. 

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на т/п «Ингур» при попытке перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия подвергнута досмотру ручная кладь гражданина, следовавшего на территорию Республики Грузия. В результате досмотра обнаружена и изъята табачная продукция с акцизными марками Республики Абхазия в количестве 2 600 шт.

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Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия совместно с должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гал на территории Центрального рынка в результате проверки торговой точки обнаружена партия одежды в количестве 183 ед. на общую стоимость 91 500 руб., ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства Республики Абхазия.

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В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Гагра подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки обнаружена товарная партия рыболовецких удочек в количестве 50 ед. на общую стоимость 120 000 руб., ввезенная ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства.

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По данным правонарушения вынесены постановления о наложении административного взыскания.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 18 августа 2021 13:53

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