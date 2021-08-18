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Абхазия Информ

ЮЖНОЙ ТАМОЖНЕЙ РАСКРЫТА СХЕМА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА И РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Среда, 18 августа 2021 14:25
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ЮЖНОЙ ТАМОЖНЕЙ РАСКРЫТА СХЕМА НЕЗАКОННОГО ВВОЗА И РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 18 августа 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники Южной оперативной таможни совместно с должностными лицами Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России пресекли канал незаконного перемещения иностранных автомобилей из Республики Абхазия.

Таможенники установили группу лиц – граждан Российской Федерации и Республики Абхазия, которые организовали незаконную схему ввоза и реализации автомобилей. Злоумышленники приобретали иномарки на японских аукционах, ставили их на регистрационный учет в Республике Абхазия, а затем перемещали в Россию под видом автомобилей абхазских организаций, находящихся на территории РФ. Реальные собственники транспорта проходили по документам как наемные сотрудники, следующие в Россию на автомобиле по делам фирмы.

«Коммерсанты» предоставили покупателю Dodge Magnum 2004 года выпуска полный комплект сфальсифицированных документов, свидетельствующих о статусе и цели международной перевозки. Таким образом, автомобиль перемещался в РФ с полным освобождением от уплаты таможенных платежей.

В настоящее время, возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Сумма неуплаченных таможенных платежей на ввоз Dodge Magnum составила более 2,7 млн рублей.

Проводятся необходимые следственные мероприятия и устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности. 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 18 августа 2021 14:27

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