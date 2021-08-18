АРМИ-2021 – «ЭЛЬБРУССКОЕ КОЛЬЦО».

Сухум. 18 августа 2021. Абхазия-Информ. Военнослужащие высокогорных подразделений Абхазии и Китая опробовали горную полосу препятствий и стрельбище в рамках подготовки к «Эльбрусскому кольцу-2021» в районе города Тырныауз (Кабардино-Балкария).

Горная полоса является самым сложным специальным заданием первого этапа конкурса. Он состоит из следующих препятствий: подъем по вертикальным перилам, спуск и подъем ящика с боеприпасами весом 24 кг, навесная переправа, спуск по вертикальным перилам, переход ручья по выступающим камням, метание гранат на склоне крутизной 30-35 градусов и дальностью 25 м, переход по шатающемуся бревну, разрушенный мост, подъем по склону «Горка», спуск «спортивным» способом по склону крутизной 30-35 градусов, протяженностью 40-45 м, ограниченный проход.

Все препятствия горной полосы военнослужащие преодолели в обмундировании и со штатным вооружением.

Также высокогорные подразделения выполнили стрельбу на дальность до 250 м. Военнослужащие поразили 36 мишеней (для стрелков, пулеметчиков и снайперов), установленных на четырех рубежах для стрельбы. «Стрельба в составе групп» – единственное испытание конкурса, требующее применения штатного оружия по назначению.

В подготовке к конкурсу принимают участие команды военных альпинистов из Абхазии, России, Южной Осетии, Китая, Пакистана, Казахстана, Армении, Узбекистана и Индии. Торжественное открытие Международного конкурса «Эльбрусское кольцо» в рамках Армейских международных игр состоится 22 августа в поселке Терскол в Кабардино-Балкарии.