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Абхазия Информ

В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОТОБРАЛИ ПРОЕКТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ

Новости Среда, 18 августа 2021 19:58
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В МИНСЕЛЬХОЗЕ ОТОБРАЛИ ПРОЕКТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСПОДДЕРЖКИ

Сухум. 18 августа 2021. Абхазия-Информ. В Минсельхозе продолжает работу конкурсная комиссия по рассмотрению заявок предпринимателей на государственную поддержку агробизнеса в рамках целевой программы «Развитие сельского хозяйства на 2021 год».

Заседаниями комиссий, а также посредством выездов на места расположения предприятий конкурсантов уже отобраны 28 частных проектов из 40 заявленных на сумму 34 812 548 рублей из них.

По направлению растениеводства – 10 человек, проекты на сумму 4 112 500 рублей:

На закладку цитрусовых плантаций – 1 823 000 руб.

На закладку хурмы – 722 140 руб.

На закладку плантаций ореха – 539 680 руб.

На закладку плантации малины – 1 412 500 руб.

1 проект на сумму 1 000 000 рублей – по направлению «рыбная отрасль»: на приобретение мальков - 600 000 рублей, на приобретение рыбьего корма – 400 000 руб.

По направлению животноводства (крупнорогатый скот) были выбраны 6 проектов на сумму 3 300 000 рублей. 

По направлению «птицеводство» одобрено 6 проектов на сумму 2 466 500 рублей.

По направлению «переработка» отобрано 5 проектов на общую сумму 20 848 728 рублей. Участники программы этого направления получат от Минсельхоза специализированное оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции. 

Для организации закупок спецоборудования для предпринимателей, выигравших конкурс, Минсельхозом проводятся тендеры. 

Некоторым участникам будет оказана иная прикладная помощь – в соответствии с заявленными просьбами конкурсантов за счёт программы им осуществят строительно-монтажные работы для организации площадей и помещений предприятий и хозяйств.

Для этих целей Минсельхоз заключит договоры с Госкомпанией «Абхазстрой». 

Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа отметил, что конкурсная комиссия подходила к отбору победителей тщательно.

 «Мы разделили весь большой состав комиссии на рабочие группы, выезжали в районы, изучали и оценивали возможности каждого заявители для того, чтобы помощь стала максимально полезной и адресной. При этом было важно охватить все направления развития сельского хозяйства равномерно. Надеемся та помощь, которая государством будет оказана сельскому предпринимателю улучшит микроэкономику в районах и благоприятно скажется на развитии отрасли», - сказал Джопуа.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 18 августа 2021 20:06

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