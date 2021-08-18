ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ ВОЕННО-ПОЛЕВОГО ГОСПИТАЛЯ МИНОБОРОНЫ РФ

Сухум. 18 августа 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб встретился с начальником мобильного многопрофильного госпиталя Минобороны России, развернутого в Сухуме, Абдулмеджидом Магомедовым. Глава правительства поблагодарил за оперативность развёртывания госпиталя. «Оказанная вами ранее помощь была значительна. Участие российского военного мобильного многопрофильного госпиталя в преодолении возникшей эпидемиологической ситуации является существенной поддержкой, и задача абхазского правительства заключается в максимальном содействии прибывшим специалистам», – подчеркнул Анкваб.

В свою очередь Магомедов поблагодари абхазскую сторону за помощь в организации транспортировки элементов и оборудования госпиталя.



Он отметил, что в этот раз усилены технические возможности лаборатории и личный врачебный состав госпиталя. В этот раз в команду включены специалисты по ультразвуковому исследованию органов и др. Все эти факторы позволят уменьшить нагрузку на центральную ковидную лабораторию страны и лечебные учреждения.



Александр Анкваб пожелал участникам встречи слаженной работы и успехов.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.