КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПО СИТУАЦИИ ВОКРУГ КТ В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ

Как известно, на заседании республиканского Координационного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией премьер-министр А. Анкваб при обсуждении проблемных вопросов в целом и состояния упомянутого КТ, в частности, предельно ясно высказал свое мнение: нет смысла тратить миллионы рублей на ремонт регулярно выходящего из строя томографа в период, когда основные бюджетные средства направляются на обеспечение лечения заболевших граждан.

«Распространенные в СМИ комментарии и заявления вокруг ситуации с выходом из строя компьютерного томографа в Гудаутской ЦРБ похожи на умышленную политизацию проблемы.

С учетом того, что данный КТ слишком часто дает сбои, а ремонт при каждой поломке обходится дорого, возникают оправданные сомнения в необходимости дальнейшей его эксплуатации.

Данная позиция основана на объективных обстоятельствах. Томограф был произведен в 2008 г., неизвестно, насколько он был изношен предыдущим пользователем и по какой причине бывший владелец избавился от этого аппарата, в какой степени произведенные на нем обновления перед очередной продажей были существенны и как они могут влиять на его последующую эксплуатацию. Только специалисты узкого профиля способны ответить квалифицированно на эти вопросы.

Компания «Форсайт Медикал» занимается продажей «восстановленного тяжелого радиологического оборудования», как сказано на ее официальном сайте. Полагаем, нет необходимости пояснять, что «восстановленное» означает бывшее в употреблении оборудование.

Остается фактом то обстоятельство, что с момента введения в эксплуатацию в 2020 г. по июль 2021 г. томограф выходил из строя трижды. Первый раз сбой произошел через три дня с момента его запуска.

В октябре 2020 г. представитель продавца КТ в устной форме рекомендовал произвести работы по замене электрокабелей, обеспечивающих работу томографа. Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на мнение абхазских специалистов об отсутствии необходимости такой замены, часть рекомендаций была незамедлительно выполнена с еще большим запасом прочности. А другая часть рекомендаций оказалась не актуальной, потому что к моменту запуска аппарата отдельные технические условия уже были обеспечены.

Кроме того, на случаи резких перепадов в сети и отключения электроэнергии к КТ было подключено специальное оборудование – источник бесперебойного питания (ИБП), о котором говорила в интервью представитель ООО «Форсайт Медикал». Он исправно работал и ни разу не выходил из строя, обеспечивая перевод КТ в аварийный режим, в то время как именно один и тот же элемент оборудования – рентгеновская трубка – приходил в негодность.

Бесконечные технические сбои конкретного гудаутского КТ дали основания премьер-министру А. Анквабу усомниться в качестве оборудования и сказать на упомянутом совещании следующее: «Кто-то кого-то подвел, потому что та пухлая пыль на КТ свидетельствует о том, что не была произведена предпродажная подготовка». Совершенно очевидно из этих слов следует, кому адресованы претензии премьер-министра.

Разумеется, проблемы в устойчивом электроснабжении могут влиять на работу технических средств. Но они, с учетом очевидной и неочевидной истории данного КТ, могут и не быть причиной его частых поломок.

Существуют более профессиональные, компетентные, надежные, весьма авторитетные специалисты в области высокотехнологичного медицинского оборудования и источники информации, отстраненные от политики, нежели авторы «репортажа Абаза-ТВ». И абхазская сторона, как минимум, имеет право сомневаться в надежности эксплуатируемого оборудования.

При внимательном просмотре записи выступления А. Анкваба на упомянутом заседании в адрес нашей диаспоры и всех, кто оказывает помощь государству в борьбе с коронавирусной инфекцией, можно услышать только одно – большую благодарность. К ним нет и не может быть никаких претензий – люди искренне старались для страны и помогли ей. В данной ситуации естественной реакцией было бы желание вместе с правительством разобраться в проблеме, но произошло наоборот – политическая акция, направленная непосредственно против премьер-министра.

Со своей стороны, с учетом того, что данный вопрос вышел за рамки сугубо технического и превращен в политический, в целях установления истинных причин столь частых поломок КТ в Гудаутской ЦРБ, определения общего технического состояния аппарата и основных его комплектующих, наличия сертификатов на производство ремонтных работ на данном КТ, а также энергетическую составляющую возникшей проблемы, правительство готово инициировать комплексное исследование с привлечением независимых специалистов, в том числе производителя данного оборудования.

В любом случае проблема с КТ-исследованием пациентов Гудаутской ЦРБ правительством будет решена».