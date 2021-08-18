ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 354 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ
Сухум. 18 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 481 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 135 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 122 пациента, в тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента, 9 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 42, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.
В Гудаусткой ЦРБ скончались двое мужчин 91 и 67 лет, а также две женщины 52 и 88 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 23948 человек. Зарегистрировано 354 летальных случая. Выздоровели 19408 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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