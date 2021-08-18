ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 354 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ

Сухум. 18 августа 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 481 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 135 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 122 пациента, в тяжелом состоянии 29 человек, состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента, 9 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 14, в Гагрской ЦРБ – 42, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов.