АБХАЗСКИЕ СПАСАТЕЛИ ИЩУТ ЖИТЕЛЯ КАЗАНИ

Сухум. 19 августа 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии с вечера 18 августа ведут поиски жителя Казани, Камиля Фаттахова, 2006 года рождения, пропавшего в районе Хашупсинского каньона, в окрестностях Гагрского района. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного в 19 часов 45 минут.

В поисках задействован личный состав поисково-спасательного отряда МЧС республики, включая и кинологический расчет, а также сотрудники ПСО г. Гагра.





