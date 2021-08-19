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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ СПАСАТЕЛИ ИЩУТ ЖИТЕЛЯ КАЗАНИ

Новости Четверг, 19 августа 2021 11:32
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Сухум. 19 августа 2021. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС Абхазии с вечера 18 августа ведут поиски жителя Казани, Камиля Фаттахова, 2006 года рождения, пропавшего в районе Хашупсинского каньона, в окрестностях Гагрского района. Сообщение об этом поступило на пульт дежурного в 19 часов 45 минут.

В поисках задействован личный состав поисково-спасательного отряда МЧС республики, включая и кинологический расчет, а также сотрудники ПСО г. Гагра.



Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 19 августа 2021 11:33

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