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Абхазия Информ

СУХУМСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ УТВЕРДИЛО ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ

Новости Четверг, 19 августа 2021 11:35
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СУХУМСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ УТВЕРДИЛО ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ

Сухум. 19 августа 2021. Абхазия-Информ. На очередном заседании новый состав Сухумского городского собрания утверждал кандидатуру главы столицы. В соответствии с законом «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» президент Аслан Бжания представил на согласование кандидатуру Беслана Эшба для назначения на должность главы Администрации города Сухума.

В заседании Сухумского городского собрания участвовал руководитель Администрации президента Алхас Квициниа. Он отметил, что Беслан Эшба в представлении не нуждается, так как уже более года возглавляет столицу и несмотря на сложное время, находит возможности, быть эффективным управленцем.

У депутатов по кандидатуре мэра вопросов не было.

«К мэру вопросов нет», – отмечали они. Но депутаты не могли обойти вниманием актуальные проблемы своих избирателей в связи с недавним наводнением и, воспользовавшись присутствием на заседании представителя президентской администрации, поинтересовались, какие меры будут предприняты, чтобы не повторилась чрезвычайная ситуация, и что делается для возмещения ущерба жителей, затопленных районов.

«Грубо нарушаются нормы строительства по берегам реки. Это давно уже в республике устоявшийся факт. Самовольно возводятся дамбы, а нужны инженерные расчеты. Если на свое усмотрение что-то заливаешь, это может пагубно отразиться на течении реки», – сказал Алхас Квициниа.

Беслан Эшба рассказал, что готовится проектно-сметная документация по возведению дамбы вдоль реки Басла. Это дорогостоящий проект и без помощи правительства городской бюджет сам не справится.

«Составлено техническое задание к проектированию. Это касается и расчистки русла и тех мест, где надо установить дамбы. Я был у президента и премьер-министра, рассказал о ситуации, что все может повториться. Люди остаются в зоне риска. А сейчас ситуация усугубляется тем, что все ливнёвки в этом районе забиты илом. И даже при небольшом дожде ливнёвки не сработают, и опять произойдет наводнение. Все рабочие, которые вели работы по укладке новых ливневых трубопроводов, направлены на расчистку ливнёвок в район реки Басла – там и ручной труд, – не везде трактор загонишь. Убираем уже третий день, но грязи так много, как будто не убирали. Свет и воду подали», – сказал Беслан Эшба.

Далее по регламенту объявили процедуру проведения тайного голосования. Председателем счетной комиссии назначили депутата Нарсоуа Салакая. После подсчета результатов он объявил, что 18 депутатов проголосовали «за», а один бюллетень оказался испорченным.

Беслан Эшба поблагодарил депутатов за доверие, восприняв их поддержку в качестве аванса, налагающего высокую ответственность.

«Убежден, что нам вместе удастся сделать много хороших, добрых дел – прийти на помощь людям, благоустраивать наш город, самое главное – поднимать уровень жизни наших горожан, чтобы стали больше зарабатывать. Над этим мы плотно работаем. К сожалению, сорвались поездки в ряд российских городов, – не могу поехать в командировку, пока у нас такое творится, – с которыми у нас уже была потенциальная договоренность об открытии больших производств на территории города. Естественно, надо поднимать экономику, иначе бюджет не увеличим. Много мыслей есть по этому поводу и по улучшению жизни в городе», – сказал Беслан Эшба.

Глава Администрации президента Алхас Квициниа выразил надежду на плодотворное и эффективное сотрудничество Горсобрания и мэрии. По его словам, в рабочем порядке разногласия неизбежны, но именно они помогут принять консолидированное решение во благо жителей Сухума.  

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 19 августа 2021 11:41

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