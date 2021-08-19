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Абхазия Информ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЯ РАЙОНАХ СУХУМА ВОССТАНОВЛЕНО

Новости Четверг, 19 августа 2021 11:45
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ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЯ РАЙОНАХ СУХУМА ВОССТАНОВЛЕНО

Сухум. 19 августа 2021. Абхазия-Информ. В пострадавших от наводнения районах столицы водоснабжение полностью было восстановлено 18 августа, сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Сухум.

После наводнения, имевшего место 16 августа, без воды остались район Красного моста, улица Чанба и прилегающие к ней улицы.

В результате подъема воды в реках Басла и Келасур сорвало напорные водопроводы. Той же ночью водоснабжение в районе улицы Чанба было восстановлено.

18 августа восстановили трубопровод в районе Келасура.

Сотрудники ЖКХ Администрации Сухума также занимаются уборкой города после наводнения.

Об этом сообщает сайт столицы.  

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 19 августа 2021 11:47

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