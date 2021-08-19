ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЯ РАЙОНАХ СУХУМА ВОССТАНОВЛЕНО
Сухум. 19 августа 2021. Абхазия-Информ. В пострадавших от наводнения районах столицы водоснабжение полностью было восстановлено 18 августа, сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Сухум.
После наводнения, имевшего место 16 августа, без воды остались район Красного моста, улица Чанба и прилегающие к ней улицы.
В результате подъема воды в реках Басла и Келасур сорвало напорные водопроводы. Той же ночью водоснабжение в районе улицы Чанба было восстановлено.
18 августа восстановили трубопровод в районе Келасура.
Сотрудники ЖКХ Администрации Сухума также занимаются уборкой города после наводнения.
Об этом сообщает сайт столицы.