ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ПОСТРАДАВШИХ ОТ НАВОДНЕНИЯ РАЙОНАХ СУХУМА ВОССТАНОВЛЕНО

Сухум. 19 августа 2021. Абхазия-Информ. В пострадавших от наводнения районах столицы водоснабжение полностью было восстановлено 18 августа, сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Сухум.

После наводнения, имевшего место 16 августа, без воды остались район Красного моста, улица Чанба и прилегающие к ней улицы.