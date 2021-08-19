РОССИЙСКОЙ ТАМОЖНЕЙ ПРЕСЕКАЮТСЯ ФАКТЫ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ВВОЗА ИНОСТРАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 19 августа 2021. Абхазия-Информ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни остановлен автомобиль марки «Мерседес Бенц GL500», зарегистрированный на территории Абхазии, который выезжал с территории Российской Федерации. Автомобиль ранее ввозился в Россию как транспортное средство международной перевозки (ТСМП) с целью международной перевозки грузов, пассажиров и (или) багажа.

При проведении таможенного контроля транспортного средства был выявлен ряд нарушений, а также факт подделки документов. Выяснилось, что представленный договор на оказание услуг по перевозке пассажиров является недействительным документом. В установленный таможенным органом срок транспортное средство за пределы Российской Федерации не вывезено.

В ходе проверки транспортного средства на предмет перемещения по территории РФ, согласно данным средств видеоконтроля и видеофиксации, было установлено, что автомобиль, временно ввезенный в качестве транспортного средства международной перевозки, регулярно эксплуатировался во внутренних перевозках по территории Краснодарского края. То есть транспортное средство международной перевозки использовалось не в соответствии с заявленной целью ввоза и вне заявленного маршрута. При осмотре материалов с камер фото-, видеофиксации в салоне автомобиля установлено наличие пассажиров, что свидетельствует об использовании ТСМП в личных целях либо для внутренних перевозок. Таким образом, сведения о цели ввоза оказались недостоверными.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст.16.24 КоАП РФ.

С начала текущего года Краснодарской таможней пресечено также 3 факта незаконного ввоза в Россию из Абхазии дорогостоящих иностранных легковых автомобилей: МЕРСЕДЕС БЕНЦ С220, LEXUS IS-220, NISSAN TEANA, находящихся согласно информационной базе Интерпола в международном розыске. Все автомобили были изъяты и переданы в УВД г. Сочи для проведения дальнейших проверочных мероприятий и принятия мер, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ.