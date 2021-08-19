СРОК ДОМАШНЕГО АРЕСТА ДЕНИСА КОВЕ ПРОДЛЕН
Сухум. 19 августа 2021. Абхазия-Информ. Сухумский городской суд под председательством судьи Миланы Джинджолия удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Дениса Кове.
Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия Денис Кове обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 156 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК Республики Абхазия.
Согласно постановлению Сухумского городского суда, продлён срок домашнего ареста в отношении обвиняемого Дениса Кове на 2 месяца, а всего на 7 месяцев, то есть до 21 октября 2021 года включительно, изменив условия ограничений отбывания домашнего ареста, установленных постановлением Сухумского городского суда от 27.03.2021 года.
В рамках настоящего дела осуществляется уголовное расследование в отношении экс-министра репатриации Беслана Дбар и директора ООО «РемСтрой2012» Амирана Лакербая.
Постановление может быть обжаловано в Верховный суд Республики Абхазия в кассационном порядке в течение трёх суток со дня его вынесения.
Названные в настоящем сообщении лица считаются невиновными, пока их вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
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