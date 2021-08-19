В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОС ГАЗОСНАБЖЕНИЯ АБХАЗИИ

В ближайшее время абхазская сторона получит проекты технического задания, договора и дорожной карты. Средства на разработку Генеральной схемы предусмотрены в рамках июльских корректировок Инвестиционной Программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы.

Сухум. 19 августа 2021. Абхазия-Информ. В Санкт-Петербурге состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с руководством ПАО «Газпром» и АО «Газпром промгаз» по вопросу разработки Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Абхазия.

Уже в этом году будет заключен контракт и выплачены авансы. Срок реализации проекта, по предварительным данным экспертов, составит 11-12 месяцев.

В сентябре текущего года для проведения переговоров по вопросу реализации проекта газоснабжения и газификации, Абхазию посетит делегация подрядчика АО «Газпром промгаз».

Об этом сообщается на сайте Минэкономики Абхазии.