ВОЕННЫЕ МЕДИКИ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

Российские медики прибыли в Абхазию вечером 17 августа для оказания помощи в лечении больных с коронавирусной инфекцией.

Сухум. 19 августа 2021. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдурад Бутба встретился с Абдулмеджидом Магомедовым – начальником мобильного многопрофильного госпиталя Министерства обороны России, развёрнутом сегодня на части территории сухумского пансионата «Айтар».

«Мы развернули 100 коек для лечения больных, зараженных коронавирусной инфекцией. 46 из них обеспечиваются кислородом. Также подготовлено 12 реанимационных коек. Госпиталь оснащён современным оборудованием и обеспечен медикаментами», – проинформировал Абдулмеджид Магомедов.

На вопрос, сколько продлится командировка российских военных медиков, начальник госпиталя ответил: «Мы готовы работать столько, сколько понадобится. Все зависит от того, как заболеваемость будет снижаться. Сделаем все необходимое для лечения больных. Совместно мы победим коварную болезнь».

Российский мобильный военный госпиталь уже второй раз развертывается в Абхазии.

«Мы уже второй раз приезжаем в Абхазию. Могу с уверенностью сказать, что таких гостеприимных людей, как здесь, редко встретишь. Нам создают комфортные условиям для работы. Наши медики опытные, основная часть из них уже была здесь в прошлом году. Они готовы круглые сутки оказывать жителям Абхазии медицинскую помощь, которая сейчас необходима», – отметил Магомедов.

В свою очередь Эдуард Бутба выразил благодарность руководству Российской Федерации и оборонному ведомству РФ за оказанную поддержку.

«Наши коллеги приехали в самый сложный момент, чтобы помочь республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. В прошлый раз госпиталь оказал огромную помощь. Со своей стороны мы окажем максимальное содействие, все сложности будем решать незамедлительно и сообща», – отметил министр.

Эдуард Бутба сообщил, что основная часть медиков военного госпиталя будет жить на территории государственной дачи, расположенной рядом с пансионатом «Айтар», специально для этих целей выделенной президентом Абхазии Асланом Бжания.

«Там есть все условия для комфортного проживания наших коллег», – сказал он.

Военнослужащие уже установили палатки, в которых будут размещаться приемное отделение, лаборатория и рентген-кабинет.

Для пациентов госпиталя выделены специально подготовленные для лечения стационарных больных номера в третьем корпусе пансионата. Больные будут поступать в госпиталь по направлениям медицинских учреждений.

Та часть территории пансионата, на которой располагается госпиталь, полностью изолирована от основных корпусов «Айтара». Для въезда и прохода в госпиталь сооружены два отдельных входа. Отдыхающие и персонал пансионата с госпиталем никак не соприкасаются.

Об этом сообщает сайт Минздрава Абхазии.