ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 24000 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 20 августа 20217 Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 19 августа проведено у 488 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 119 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 126 пациентов, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 14, в Гагрской ЦРБ – 45, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 15 пациентов.