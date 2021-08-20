ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 24000 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 20 августа 20217 Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 19 августа проведено у 488 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 119 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 126 пациентов, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 14, в Гагрской ЦРБ – 45, 11 человек в тяжёлом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 15 пациентов.
В Гудаусткой ЦРБ скончались три пациента, мужчина 90 лет, и две женщины 43 и 74 лет.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 24067 человек. Зарегистрировано 357 летальных случаев. Выздоровели 19408 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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