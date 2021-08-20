ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ В АВГУСТЕ СОСТАВЛЯЕТ 8025,3 РУБЛЯ
Сухум. 20 августа 20217 Абхазия-Информ. Управление государственной статистики Абхазии опубликовало цифры прожиточного минимума на 1 августа 2021 года.
Согласно данным Госстата, стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя в августе составила 8025,3руб.
В том числе:
продовольственные товары – 5489,3 руб.,
непродовольственные товары – 1573,0 руб.,
платные услуги, налоги и обязательные платежи – 963,0 руб.
Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 13,3 %.
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